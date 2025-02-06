Терен признался, что легко согласился на участие в проекте. По словам ветерана войны, у него было желание "транслировать себя", а также "необходимые месседжи", пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью Маричке Падалко.

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Александр Терен понимал, что шоу "Холостяк" – это большая площадка, через которую можно достучаться до людей: до тех, кто не смотрит его проект "Отвал ног" и не следит за мужчиной в социальных сетях.

Хотел донести, что человек с инвалидностью, ветеран после получения сложного или любого другого ранения может жить полноценной жизнью и быть полноценным членом этого общества. Хотя сейчас я вижу, что людям это все же не доходит, и это очень больно на самом деле,

– высказался Терен.

Александр Терен об отношении к ветеранам войны

По мнению Александра, в обществе не хватает уважения к ветеранам. Он добавил, что понимание есть у тех, кто причастен к войне: у тех, кто сам служит, волонтерит, или у кого воюет кто-то из членов семьи.

Вот есть мой приятель Алексей. В Одессе, я думаю, тоже все этот случай помнят. Он работает ветеринаром. И пришел человек, послал его матом из-за того, что он на протезе и не встал к нему,

– привел пример Александр Терен.

Главный герой 13 сезона "Холостяка" также рассказал, что недавно неприятная ситуация с ветераном случилась во Львове. Дело в том, что его соседи против того, чтобы в доме ставили пандус.

Относительно себя, это тоже ... Тотально и везде все обсуждают только то, с кем я поцеловался, когда я это сделал, почему я это сделал. Никто не обращает внимание вообще на тот опыт, который я приобрел, и то, что я транслирую,

– поделился мужчина.

Более того, Александр Терен считает, что после окончания войны люди забудут о ветеранах.