Терен зізнався, що легко погодився на участь у проєкті. За словами ветерана війни, у нього було бажання "транслювати себе", а також "необхідні меседжі", пише 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Марічці Падалко.

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Олександр Терен розумів, що шоу "Холостяк" – це великий майданчик, через який можна достукатися до людей: до тих, хто не дивиться його проєкт "Відвал ніг" та не слідкує за чоловіком у соціальних мережах.

Хотів донести, що людина з інвалідністю, ветеран після отримання складного чи будь-якого іншого поранення може жити повноцінним життям і бути повноцінним членом цього суспільства. Хоча зараз я бачу, що людям це все ж таки не доходить, і це дуже боляче насправді,

– висловився Терен.

Олександр Терен про ставлення до ветеранів війни

На думку Олександра, у суспільстві бракує поваги до ветеранів. Він додав, що розуміння є у тих, хто дотичний до війни: у тих, хто сам служить, волонтерить, або у кого воює хтось з членів сім'ї.

Ось є мій приятель Олексій. В Одесі, я думаю, теж всі цей випадок пам'ятають. Він працює ветеринаром. І прийшов чоловік, послав його матом через те, що він на протезі й не встав до нього,

– навів приклад Олександр Терен.

Головний герой 13 сезону "Холостяка" також розповів, що нещодавно неприємна ситуація з ветераном трапилася у Львові. Річ у тім, що його сусіди проти того, щоб у будинку ставили пандус.

Стосовно себе, це теж… Тотально і всюди всі обговорюють лише те, з ким я поцілувався, коли я це зробив, чому я це зробив. Ніхто не звертає увагу взагалі на той досвід, який я набув, і те, що я транслюю,

– поділився чоловік.

Ба більше, Олександр Терен вважає, що після закінчення війни люди забудуть про ветеранів.