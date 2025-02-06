Подробностями ветеран войны поделился в интервью Маричке Падалко, передает 24 Канал. Терен признался, что не почувствовал "полноценной глубокой любви".
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Александр Терен отметил, что за два месяца проекта общался не с одной женщиной, а с тринадцатью. Мужчина признался, что при таких условиях и за такой короткий срок ему сложно влюбиться.
Я не верю в любовь с первого взгляда, поэтому мне действительно надо немного времени для того, чтобы влюбиться. У меня всю жизнь так было. Поэтому за это короткое время действительно я лично не смог почувствовать безумной любви,
– сказал он.
Ветеран войны добавил, что было сложно думать о своих чувствах, когда вокруг съемочная группа, все смотрят и ждут поцелуй. Кстати, главный герой "Холостяка-13" рассказал, как ему было целоваться на камеру.
Честно? По-разному. Смотря, насколько далеко камера от вас,
– с улыбкой ответил Александр Терен.
По словам Терена, чем дальше камера – тем комфортнее целоваться. Военнослужащий также заметил, что девушкам было сложнее открываться, ведь у него уже был опыт работы на телевидении.
Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн
Личная жизнь Александра Терена после проекта
- Напомним, что в финале 13 сезона "Холостяка" Александр Терен выбрал волонтерку Инну Белень. Некоторое время после проекта паре удавалось строить отношения, но на днях они сообщили, что разошлись. Подробностями экс-влюбленные не поделились, просто отметив, что "решили двигаться отдельно".
- После этого у Александра и Инны произошел публичный конфликт. По словам мужчины, он начал получать хейтерские комментарии от подписчиков девушки, поэтому резко обратился к ним в инстаграм-сторис.
- Волонтер стала на защиту своей аудитории, а ветеран войны взамен попросил ее оставить его в покое, чтобы дальше они двигались отдельно "без вымышленных ссор и интриг". Впоследствии Инна ответила, что не хочет публично ссориться, ведь у нее "связаны руки". По мнению Белень, она все равно будет плохой, как бы не защищала себя, потому что вступает в спор с человеком, "который отдал свое здоровье ради нашей страны".
- Кроме того, в сети появились слухи, что Александр Терен закрутил роман с блогером Еленой Мандзюк, поскольку сейчас они отдыхают в одном месте. Однако знаменитости заявили, что они лишь друзья.