Подробностями ветеран войны поделился в интервью Маричке Падалко, передает 24 Канал. Терен признался, что не почувствовал "полноценной глубокой любви".

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Александр Терен отметил, что за два месяца проекта общался не с одной женщиной, а с тринадцатью. Мужчина признался, что при таких условиях и за такой короткий срок ему сложно влюбиться.

Я не верю в любовь с первого взгляда, поэтому мне действительно надо немного времени для того, чтобы влюбиться. У меня всю жизнь так было. Поэтому за это короткое время действительно я лично не смог почувствовать безумной любви,

– сказал он.

Ветеран войны добавил, что было сложно думать о своих чувствах, когда вокруг съемочная группа, все смотрят и ждут поцелуй. Кстати, главный герой "Холостяка-13" рассказал, как ему было целоваться на камеру.

Честно? По-разному. Смотря, насколько далеко камера от вас,

– с улыбкой ответил Александр Терен.

По словам Терена, чем дальше камера – тем комфортнее целоваться. Военнослужащий также заметил, что девушкам было сложнее открываться, ведь у него уже был опыт работы на телевидении.

Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Личная жизнь Александра Терена после проекта