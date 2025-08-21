Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Цимбалюка. Он также поделился фото со съемок, где позирует в белой рубашке, светлом пиджаке, черных брюках, галстуке-бабочке и с розой в руках.

Тарас Цимбалюк рассказал, что на проекте "Холостяк" познакомился с "очень яркими и абсолютно полярными людьми".

Грани девушек удивляли, настораживали, притягивали, отталкивали, восхищали. Одним словом – вызывали самые разные эмоции,

– поделился он.

Актер вспомнил первые съемочные дни и признался, что тогда у него было много мыслей, сомнений, колебаний и предубеждений. Через некоторое время Цимбалюк начал забывать, что его свидания с участницами снимает десяток камер.

Этот проект – и о познании себя. Замысел реализации реалити трансформировался для меня в массу психологических процессов. Часто создавались обстоятельства, которые меня выводили на очень интересные разговоры наедине с собой. Ежедневно круг поиска ответа на то или иное ловил меня и заставлял анализировать,

– признался актор.

Цимбалюк отметил, что уже почувствовал на себе осуждение социума, хотя "Холостяк" еще не вышел на экраны. Он подчеркнул, что "раньше относился к людям хорошо, а сейчас – взаимно".

Пытался показать вам себя настоящего. Как на то пошло, в моем существовании в кадре действительно большой процент искренности. Не ожидал от себя – опять же, точно не планировал на всю страну разливаться в интимных темах и доверять вам ряд столь контрастных своих эмоций,

– подытожил Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк на съемках проекта "Холостяк" / Фото из инстаграма актера

Напомним, что проект "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком выйдет на экраны этой осенью. Съемки стартовали в июне и уже доходят до финала.