В частности, рассекретил свой диагноз. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Цимбалюка.

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Как оказалось, врачи диагностировали у Цимбалюка острое отравление.

Сегодня я – не "вау", но лучше, чем за прошедшие сутки... Вчера в меня залили шесть капельниц, дважды вызывал врачей... Потому что температура, ломало все тело, тошнота, понос и головные боли. Все это одновременно. Можно и*бн*ться, но близкие были рядом. И квалифицированные врачи вовремя подхватили вирус под свой контроль,

– рассказал актер.

По словам Тараса, он до сих пор не знает, где именно подхватил вирус. Медики предполагают, что заражение могло произойти через пищу, воду или другие бытовые факторы.

Тарас Цимбалюк рассказал о своем самочувствии / Скриншот из инстаграм-сторис



Напомним, в этом году Тарас Цимбалюк стал новым "Холостяком". Сезон романтического реалити с его участием уже активно снимают. Съемки "Холостяка 14" начались еще 19 июня и сейчас в самом разгаре. Накануне наша редакция писала о том, как прошла первая вечеринка на "Холостяке" с Цымбалюком.