Новый сезон "Холостяка" выйдет уже этой осенью. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм проекта.

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19 июня официально стартовали съемки 14 сезона. В сеть выложили кадры из закулисья первой вечеринки, где Холостяк – Тарас Цимбалюк – будет знакомиться с участницами проекта. Съемки происходят в одном из загородных ресторанов под Киевом.

Тарас Цимбалюк предстал в стильном деловом образе: он выбрал костюм, состоящий из черных брюк и белоснежной рубашки и жакета, дополненный черной бабочкой на шее. Рядом позировал неизменный телеведущий шоу, Григорий Решетник.

Мы знаем, вы ждали это фото. Теперь официально – новая история начата. "Холостяк" Тарас Цимбалюк – уже этой осенью,

– сообщили на странице проекта.



Тарас Цимбалюк и Григорий Решетник / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк и Григорий Решетник / Фото из инстаграма шоу

Что известно о "Холостяке-14"