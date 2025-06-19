Новий сезон "Холостяка" вийде вже цієї осені. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм проєкту.

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19 червня офіційно стартували знімання 14 сезону. У мережу виклали кадри з залаштунків першої вечірки, де Холостяк – Тарас Цимбалюк – знайомитиметься з учасницями проєкту. Зйомки відбуваються в одному з заміських ресторанів під Києвом.

Тарас Цимбалюк постав у стильному діловому образі: він обрав костюм, що складався з чорних штанів та білосніжної сорочки й жакета, доповнений чорним метеликом на шиї. Поряд позував незмінний телеведучий шоу, Григорій Решетник.

Ми знаємо, ви чекали на це фото. Тепер офіційно – нову історію розпочато. "Холостяк" Тарас Цимбалюк – вже цієї осені,

– повідомили на сторінці проєкту.



Тарас Цимбалюк і Григорій Решетник / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк і Григорій Решетник / Фото з інстаграму шоу

Що відомо про "Холостяка-14"