После инцидента он впервые вышел на связь и прокомментировал ситуацию на своей странице в инстаграме.

Вас также может заинтересовать Как Кирилл Буданов с женой святил куличи: фото и видео из церкви

По словам актера, в момент аварии он находился в машине как пассажир, а за рулем был его товарищ Роман Крохин – продюсер, комик, который не употреблял алкоголь.

Конечно, как и многие украинцы, в Пасху, мы проводили компанией этот день: я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей. За рулем моей машины сел мой Роман, который, понятное дело, не употреблял. Я был рядом. Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы – и машину повело,

– отметил Цимбалюк.

Он добавил, что все детали инцидента зафиксированы в официальных документах полиции.

Тарас Цимбалюк впервые прокомментировал ДТП в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис

Роман Крохин также вышел на связь в инстаграме и отметил, что с ним все хорошо.

Роман Крохин прокомментировал ДТП в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о ДТП с участием Тараса Цимбалюка?