После инцидента он впервые вышел на связь и прокомментировал ситуацию на своей странице в инстаграме.
По словам актера, в момент аварии он находился в машине как пассажир, а за рулем был его товарищ Роман Крохин – продюсер, комик, который не употреблял алкоголь.
Конечно, как и многие украинцы, в Пасху, мы проводили компанией этот день: я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей. За рулем моей машины сел мой Роман, который, понятное дело, не употреблял. Я был рядом. Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы – и машину повело,
– отметил Цимбалюк.
Он добавил, что все детали инцидента зафиксированы в официальных документах полиции.
Тарас Цимбалюк впервые прокомментировал ДТП в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис
Роман Крохин также вышел на связь в инстаграме и отметил, что с ним все хорошо.
Роман Крохин прокомментировал ДТП в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о ДТП с участием Тараса Цимбалюка?
- Авария произошла в ночь на 13 апреля вблизи ЖК "Варшавский". Автомобиль Цимбалюка врезался в припаркованную машину.
- К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.