Після інциденту він уперше вийшов на зв'язок і прокоментував ситуацію на своїй сторінці в інстаграмі.
За словами актора, у момент аварії він перебував у машині як пасажир, а за кермом був його товариш Роман Крохін – продюсер, комік, який не вживав алкоголь.
Звісно, як і багато українців, у Великдень, ми проводили компанією цей день: я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків. За кермом моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав. Я був поруч. Трапилось незаплановане: Ромчик наїхав на бордюр клумби – і машину повело,
– зазначив Цимбалюк.
Він додав, що всі деталі інциденту зафіксовані в офіційних документах поліції.
Тарас Цимбалюк уперше прокоментував ДТП у Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс
Роман Крохін також вийшов на зв'язок в інстаграмі і зазначив, що з ним все добре.
Роман Крохін прокоментував ДТП у Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про ДТП за участі Тараса Цимбалюка?
- Аварія сталася в ніч на 13 квітня поблизу ЖК "Варшавський". Автомобіль Цимбалюка врізався у припарковану машину.
- На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.