Журналісти помітили Буданова з дружиною у церкві 12 квітня, на Великдень. Відео з подружжям опублікували в інстаграмі видання Новини.LIVE.

Кирило та Маріанна Буданові показалися на Великдень у темних вбраннях. Дружина керівника Офісу президента доповнила свій образ яскравою хусткою. Вони принесли до церкви два кошики.

Священник щедро окропив подружжя Буданових святою водою. Кирило Олексійович розповів, що на Великдень у його родині б'ються писанками, їдять паски й моляться Богу.

У великодніх кошиках Буданових були писанки, зроблені власноруч, паски, помідори, риба.

До речі, керівник Офісу президента поділився, що у "боях писанок" завжди перемагає його дружина.

На своїй сторінці в інстаграмі Кирило Будинов опублікував святкові фото з дружиною і привітав українців з Великоднем.

Дзвони церков по всій Україні від світанку сповіщають про Воскресіння Христове – вітаю, українці, хто нині відзначає це світле свято! Хай сяйво Великодня подарує нам миті тепла і спокою, сповнить енергією для подальшої боротьби за вільну Україну!,

– йдеться у дописі.

