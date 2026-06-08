Таку думку висловив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв'ю NV.

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Він зазначив, що для України важливим є не лише завершення війни. Головним завданням залишається закласти основу для системи безпеки, яка допоможе запобігти загрозам у майбутньому.

Перше: досягнення справедливого миру і створення такої архітектури безпеки, щоб нова агресія проти України була неможлива,

– наголосив Буданов.

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Керівник Офісу Президента вважає, що нинішні обставини створили для України унікальний шанс посилити свій вплив на формування глобальної безпекової ситуації на міжнародній арені.

Друге: ми маємо стати експортером безпеки. Вікно можливостей зараз є, і ми маємо ним скористатися,

– зазначив він.

Буданов також наголосив, що серед головних досягнень українців за період повномасштабного вторгнення є збереження суспільної єдності. Він додав, що саме завдяки цьому Україна змогла вистояти у протистоянні, попри те, що агресор має перевагу у ресурсах.

Очільник ОП раніше неодноразово звертав увагу на те, що в затяжному конфлікті перемогу зазвичай здобуває та сторона, яка зуміла зберегти внутрішню єдність.