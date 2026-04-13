Журналисты заметили Буданова с женой в церкви 12 апреля, на Пасху. Видео с супругами опубликовали в инстаграме издания Новости.LIVE.

Кирилл и Марианна Будановы показались на Пасху в темных нарядах. Жена руководителя Офиса президента дополнила свой образ ярким платком. Они принесли в церковь две корзины.

Священник щедро окропил супругов Будановых святой водой. Кирилл Алексеевич рассказал, что на Пасху в его семье бьются писанками, едят паски и молятся Богу.

В пасхальных корзинах Будановых были писанки, сделанные собственноручно, паски, помидоры, рыба.

Кстати, руководитель Офиса президента поделился, что в "боях писанок" всегда побеждает его жена.

На своей странице в инстаграме Кирилл Будинов опубликовал праздничные фото с женой и поздравил украинцев с Пасхой.

Колокола церквей по всей Украине с рассвета возвещают о Воскресении Христовом – поздравляю, украинцы, кто сейчас отмечает этот светлый праздник! Пусть сияние Пасхи подарит нам мгновения тепла и покоя, наполнит энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину!,

– говорится в заметке.

