Сам Буданов отвергает такие предположения в интервью для Bloomberg. Он говорит, что власти у него меньше не стало.

Смотрите также Первые 100 дней Буданова в Офисе президента: ключевые шаги и результаты

Не боится ли Буданов противоречить Зеленскому?

Генерал отметил, что он больше не возглавляет отдельную службу, но теперь занимается организацией работы всех.

Так вы действительно считаете, что я стал слабее?,

– сказал новый глава Офиса.

Буданов также заявил, что не боится спорить с президентом, защищая свою точку зрения. Издание отмечает, что такое поведение было нехарактерно для его предшественника Андрея Ермака.

Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, то могу спорить с кем угодно,

– заявил военный.

Во властных кругах уже обсуждают, как Буданов использует свои новые полномочия и может ли эта должность стать для него стартом в политике – вплоть до возможного баллотирования в президенты.

Сам Буданов говорит, что о политических амбициях думать рано, ведь "на кону – выживание государства". На прямой вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты, генерал отказывается отвечать и коротко отрезает: "Следующий вопрос".

Повышение Буданова имеет еще большее значение, ведь совпало с ростом общественного доверия к нему. По данным недавнего опроса Ipsos, он занял третье место среди самых авторитетных украинцев – после бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного, и чемпиона по боксу Александра Усика. Зеленский оказался на четвертом месте.

Сам Буданов говорит, что почти не обращает внимания на такие рейтинги.

Остается открытым вопрос, сможет ли он выдержать нагрузку должности, которую традиционно считают одной из самых токсичных в политической системе Украины.

Буданов соглашается с исторически негативной репутацией этой должности, но настроен ее изменить. "Не место определяет человека – это человек формирует место", – говорит он.

Что известно о назначении Буданова главой Офиса?