Хильская дала большое интервью РБК-Украина LIFE, где журналистка спросила ее о Цимбалюке.
Журналистка вспомнила один из давних скандалов с Тарасом Цимбалюком. Речь идет об инциденте, произошедшем в 2024 году. Тогда актер развлекся в компании скандальной блогерши Анны Алхим под российские песни, из-за чего нарвался на критику. В конце концов, позже звезда сериала "Поймать Кайдаша" признал вину.
Каждый человек сам выбирает, как ему жить эту жизнь. Несмотря ни на что, я уверена, что человек – это человек. Он может ошибаться. Главное, чтобы он понимал, что ошибается, и мог это воспринимать,
– сказала Надежда Хильская.
Она добавила, что с Цимбалюком комфортно работать на съемочной площадке.
Я не собираюсь его переделывать. Работать мне с ним комфортно – это главное. Тот зашквар с Алхим – да, он был. У меня нет к нему никаких претензий. Человек может ошибаться. Я тоже делаю кучу ошибок. Я уверена, и вы, и все люди,
– отметила актриса.
Для справки! Хильская и Цимбалюк вместе снимались в комедии "Когда ты выйдешь замуж?". А недавно телеканал СТБ сообщил, что Надежда присоединилась ко 2 сезону сериала "Любовь и пламя", где Тарас играет главную роль.
Интервью с Надеждой Хильской: смотрите видео онлайн
Почему в последние дни обсуждают Тараса Цимбалюка?
Утром 13 апреля в СМИ появилась информация, что ночью возле киевского ЖК "Варшавский" произошло ДТП с участием Тараса Цимбалюка. Источники РБК-Украина сообщили, что авто, в котором находился актер, въехало в припаркованный автомобиль.
Позже Цимбалюк подтвердил, что попал в аварию. Актер рассказал, что выпил, поэтому находился на пассажирском сиденье, а управлял автомобилем его товарищ Роман, который не употреблял алкоголь.
По словам звезды сериала "Поймать Кайдаша", Роман "наехал на бордюр клумбы и машину повело".
Впоследствии в полиции рассказали, что водитель покинул место происшествия, оставив авто вместе с пассажирами, однако потом вернулся и подтвердил свою причастность к ДТП. На мужчину составили административный протокол за нарушение ПДД.