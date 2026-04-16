Хильская дала большое интервью РБК-Украина LIFE, где журналистка спросила ее о Цимбалюке.

Журналистка вспомнила один из давних скандалов с Тарасом Цимбалюком. Речь идет об инциденте, произошедшем в 2024 году. Тогда актер развлекся в компании скандальной блогерши Анны Алхим под российские песни, из-за чего нарвался на критику. В конце концов, позже звезда сериала "Поймать Кайдаша" признал вину.

Каждый человек сам выбирает, как ему жить эту жизнь. Несмотря ни на что, я уверена, что человек – это человек. Он может ошибаться. Главное, чтобы он понимал, что ошибается, и мог это воспринимать,

– сказала Надежда Хильская.

Она добавила, что с Цимбалюком комфортно работать на съемочной площадке.

Я не собираюсь его переделывать. Работать мне с ним комфортно – это главное. Тот зашквар с Алхим – да, он был. У меня нет к нему никаких претензий. Человек может ошибаться. Я тоже делаю кучу ошибок. Я уверена, и вы, и все люди,

– отметила актриса.

Для справки! Хильская и Цимбалюк вместе снимались в комедии "Когда ты выйдешь замуж?". А недавно телеканал СТБ сообщил, что Надежда присоединилась ко 2 сезону сериала "Любовь и пламя", где Тарас играет главную роль.

