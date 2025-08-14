Похоже, что приезд был для знакомства родителей с участницами шоу. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Цимбалюка.

За кулисами проекта актер сделал несколько трогательных фото с мамой, папой и сестрой, которые опубликовал в соцсетях.

Родные, спасибо, что поддержали меня в чрезвычайно важный момент моей жизни,

– написал Тарас.

Что известно о родных Цымбалюка?

Родителей Тараса зовут Василий Васильевич и Татьяна Васильевна. Его папа – известный историк и литературовед, а мама – филолог и преподаватель французского языка.

Сестру актера зовут Ольга. Она на восемь лет старше Тараса и, судя по ее инстаграм-странице, работает стилисткой и моделью.

В инстаграм-сторис актер подтвердил, что это были кадры со съемок романтического реалити.

Съемки "Холостяка" доходят до финала,

– написано в инстаграм-сторис.

В то же время не сообщил, действительно ли знакомил родных с участницами реалити.



Тарас Цимбалюк с мамой / Скриншот из инстаграм-сторис

Премьера нового сезона состоится уже этой осенью на телеканале СТБ.

Напомним, ранее ведущий шоу Григорий Решетник поделился фотографиями из закулисья "Холостяка", рассказав, что часть эпизодов сняли в живописных Карпатах.