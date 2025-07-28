Он поделился кадрами за кулисами съемок реалити. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущего.

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Так, выяснилось, что часть нового сезона снимают в живописных Карпатах.

На фото, которые запостил Григорий Решетник, можно увидеть главного героя реалити Тараса Цимбалюка, съемочную группу и различные локации, где проходит работа над шоу.

Уже завидую вам, что вы увидите этот сезон – так интересно уже давно не было. Каждый день сюрприз и новое приключение,

– написал шоумен.

Напомним, ранее стало известно, как прошла первая вечеринка "Холосятка-14".

Известно, что премьера нового сезона реалити состоится уже этой осенью на телеканале СТБ.