Кем мог стать Тарас Цимбалюк, если бы не выбрал актерство?

В детстве Тарас Цимбалюк занимался бальными танцами, дзюдо и боксом. Уже в старших классах Цимбалюк все больше тянулся к сцене и творчеству. Увлекшись КВН он даже задумался о профессии юмориста.

Вполне вероятно, что сегодня Цимбалюк мог бы выступать на сцене как комик, но отец посоветовал выбрать направление с более широкими возможностями и начать учиться в театральном институте.

Тарас Цимбалюк мог стать юмористом / Фото с Instagram-страницы актера

Кроме того, до популярности Цимбалюк участвовал в модных показах, снимался в массовке, а некоторое время даже работал кальянщиком.

Каким был дебют Цымбалюка в кино?

Как пишет англоязычный биографический ресурс Golden, в 2011 году Цимбалюк впервые появился на экране в сериале "Дневники темного", где сыграл второстепенную роль. Это появление на экране стало началом его профессиональной карьеры в кино и телевидении.

Отмечается, что в начале актерской карьеры Цимбалюк часто носил выбритую голову и исполнял роли бандитов и охранников.

Уже впоследствии актер получил заметные роли в сериалах и фильмах, которые сделали его одним из самых узнаваемых украинских актеров современности.

За съемки в каком сериале Цимбалюк получил самый большой гонорар?