Кем мог стать Тарас Цимбалюк, если бы не выбрал актерство?
В детстве Тарас Цимбалюк занимался бальными танцами, дзюдо и боксом. Уже в старших классах Цимбалюк все больше тянулся к сцене и творчеству. Увлекшись КВН он даже задумался о профессии юмориста.
Вполне вероятно, что сегодня Цимбалюк мог бы выступать на сцене как комик, но отец посоветовал выбрать направление с более широкими возможностями и начать учиться в театральном институте.
Тарас Цимбалюк мог стать юмористом / Фото с Instagram-страницы актера
Кроме того, до популярности Цимбалюк участвовал в модных показах, снимался в массовке, а некоторое время даже работал кальянщиком.
Каким был дебют Цымбалюка в кино?
Как пишет англоязычный биографический ресурс Golden, в 2011 году Цимбалюк впервые появился на экране в сериале "Дневники темного", где сыграл второстепенную роль. Это появление на экране стало началом его профессиональной карьеры в кино и телевидении.
Отмечается, что в начале актерской карьеры Цимбалюк часто носил выбритую голову и исполнял роли бандитов и охранников.
Уже впоследствии актер получил заметные роли в сериалах и фильмах, которые сделали его одним из самых узнаваемых украинских актеров современности.
За съемки в каком сериале Цимбалюк получил самый большой гонорар?
Тарас Цимбалюк признается, что многие роли в его карьере не приносили удовольствия, но имели одно преимущество – солидные гонорары. По его словам, случаи, когда он соглашался на съемки исключительно ради денег, составляют около 80%.
Самый большой гонорар актер получил за участие в сериале "Последний янычар", который вышел в 2015 году. По словам Цимбалюка, это был один из самых длительных его проектов.
Сериал состоял из 115 серий, а съемки продолжались почти год. Актер отметил, что из-за огромного количества съемочных дней этот проект и принес ему больше всего денег.