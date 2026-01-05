Впервые после участия в проекте он дал развернутое интервью. Оно стало одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизе за последние дни. На фоне этого 24 Канал собрал основные тезисы из видео, которое вышло на ютуб-канале Okay Eva.

Вас также может заинтересовать Это жесть, – экс-участница "Холостяка" эмоционально обратилась к Цимбалюку после интервью

Интервью в значительной степени было посвящено обсуждению участия Тараса Цимбалюка в "Холостяке". Актер рассказал, что согласился стать главным героем шоу в "очень турбулентно-эмоциональный" период своей жизни. Незадолго до этого он разошелся со своей бывшей девушкой, бизнесвумен и дизайнером Светланой Готочкиной.

Мое согласие было в принципе из-за того, что я искал какую-то новую нейронную связь, чтобы переключиться от Светули. Я знал, что это меня отвлечет и я сконцентрируюсь на чем-то альтернативном. Когда я пришел к девушкам я уже был сфокусирован на проекте, но когда это все согласовывалось, это же долгий период, ясно, что я еще думал о Светуле,

– сказал Цимбалюк.

Среди других причин, побудивших Тараса принять участие в "Холостяке", – желание получить новый и уникальный опыт и быть причастным к развитию украинского телевидения. Кроме того, он допускал, что может встретить там интересного человека, с которым может попробовать построить отношения.

Впрочем, этого так и не произошло. Тарас Цимбалюк и победительница "Холостяка-14", модель Надин Головчук, не остались вместе после проекта. В интервью актер отметил, что на шоу спартанские условия для построения отношений, ведь участники проводят вместе слишком мало времени.

За эти 15 часов, проведенные под пристальным наблюдением камер и продюсера, человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой ему тяжеловато,

– объяснил Тарас.

Интервью с Тарасом Цимбалюком: смотрите видео онлайн

К тому же Холостяк рассказал о выборе финалистки.

Я не почувствовал, что может с кем-то сложиться метч в целом на проекте. Когда собралась тройка девушек, с которыми более-менее складывается общение – а только исключительно по такому критерию эта градация происходила – мы с продюсерами сели и я говорю: "Давайте посоветуемся, потому что я не знаю. У меня тупик. Вы здесь как опытные люди посоветуйте мне, потому что мне абсолютно все равно, кто следующим должен покинуть проект",

– рассказал актер.

Надин Головчук, Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко/ Фото СТБ

Этот фрагмент о финальном выборе Тараса Цимбалюка раскритиковали в Threads и других соцсетях, ведь считают, что он своим ответом оскорбил участниц.

Отдельной темой интервью стали отношения актера со Светланой Готочкиной. Тарас опроверг слухи о том, что их разрыв был инсценирован ради "Холостяка", а также подтвердил, что сейчас они не вместе.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма

Кстати, ещё во время интервью он рассказал о своих заработках на шоу.

Сколько Тарас Цимбалюк заработал на "Холостяке"?

Актер утверждает, что не рассматривал участие в проекте как способ заработка, однако работать бесплатно не собирался. Он получал гонорар как в кино.

Уже после участия в шоу гонорары Цимбалюка в кино и рекламных проектах выросли.

В интервью также говорилось о работе Тараса Цымбалюка в украинском кино, критику в отношении его матери после "Холостяка" и ряд скандалов. Он прокомментировал хейт, связанный с прослушиванием русской музыки, клипом группы "Ленинград" и съемками в фильме в военной форме с шевроном "Азов".