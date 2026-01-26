Победительница "Холостяка-14" Надин Головчук стала героиней нового выпуска проекта "Цветочная ревизия", который вчера вышел на ютуб-канале блогера Анастасии Скальницкой. Девушки обсудили и Цымбалюка.

Девушки, которые решили принять участие в "Холостяке", знали, что главным героем нового сезона будет актер. Участниц предупреждали, что они будут общаться с Тарасом Цимбалюком только перед камерами.

У меня была мысль, что может быть какая-то игра. Даже когда была на проекте, я себя останавливала и не давала влюбляться или полностью войти с головой в вот эту историю, потому что понимала, что если влюблюсь, полностью туда влезу, мне будет больно. И я себя старалась держать. Я понимала, где мы,

– поделилась Надин Головчук.

Модель рассказала, что где-то на середине проекта ни она, ни Тарас не чувствовали, что их снимают камеры. Надин призналась, что они хорошо проводили время, и девушка была готова дать шанс этой истории.

Я понимала, что у нас есть метч, что нам есть о чем поговорить, и что мы друг друга классно чувствуем,

– добавила она.

На финальном свидании Головчук осознала, какую ответственность взяла на себя. Модель не понимала, как будут складываться их отношения, если Цимбалюк ее выберет, – уже вне камер.

Я верила в Тарасика. Тарасик показал, что он хороший актер. Но человек он тоже неплохой,

– отметила Надин.

