Переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук стала героїнею нового випуску проєкту "Квіткова ревізія", який вчора вийшов на ютуб-каналі блогерки Анастасії Скальницької. Дівчата обговорили й Цимбалюка.

Теж цікаво Він не є чесним, – "Міс Україна" висловилась про Цимбалюка після його скандального інтерв'ю

Дівчата, які вирішили взяти участь у "Холостяку", знали, що головним героєм нового сезону буде актор. Учасниць попереджали, що вони будуть спілкуватися з Тарасом Цимбалюком лише перед камерами.

У мене була думка, що може бути якась гра. Навіть коли була на проєкті, я себе зупиняла і не давала закохуватися або повністю увійти з головою в ось цю історію, бо розуміла, що якщо закохаюсь, повністю туди влізу, мені буде боляче. І я себе старалась тримати. Я розуміла, де ми,

– поділилась Надін Головчук.

Модель розповіла, що десь на середині проєкту ні вона, ні Тарас не відчували, що їх знімають камери. Надін зізналась, що вони добре проводили час, і дівчина була готова дати шанс цій історії.

Я розуміла, що у нас є метч, що нам є про що поговорити, і що ми одне одного класно відчуваємо,

– додала вона.

На фінальному побачені Головчук усвідомила, яку відповідальність взяла на себе. Модель не розуміла, як складатимуться їхні стосунки, якщо Цимбалюк її обере, – вже поза камерами.

Я вірила в Тарасика. Тарасик показав, що він гарний актор. Але людина він теж непогана,

– зазначила Надін.

Надін Головчук у проєкті "Квіткова ревізія": дивіться відео онлайн

Чому склалися стосунки Цимбалюка і Головчук?