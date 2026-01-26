Об этом модель рассказала в новом выпуске программы "Глаза в глаза", который вышел на ютуб-канале Марички Довбенко.

София Шамия поделилась, что не разочаровалась в Тарасе Цимбалюке, ведь ушла из проекта "Холостяк" довольно рано, поэтому не привязалась к нему. Девушка добавила, что ей было безразлично на интервью актера.

Единственное, очень малый отрезок был между пост-шоу и интервью. И действительно странно было смотреть, что он там говорит одно, а там другое. Но я могу понять. Там (на пост-шоу – 24 Канал) рядом с ним сидела руководительница. Даже если бы он сказал что-то не то, это бы все равно не добавили,

– отметила Шамия.

Ранее обладательница титула "Мисс Украина 2023" говорила, что ей импонируют семейные ценности Цимбалюка, однако сейчас модель признается, что не видит его своим партнером.

Семейные ценности до сих пор импонируют. У него классная семья. Но я бы боялась с этим человеком строить отношения, потому что он не является честным. Я понимаю, что это шоу. Все окей. Все мы играем какую-то отдельную роль. Просто я не смогла бы довериться,

– объяснила София.

