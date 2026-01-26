В программе "Глаза в глаза", которая вышла на ютуб-канале Марички Довбенко, Шамия также припомнила неприятную ситуацию, которая произошла еще до съемок. Модель впервые решила рассказать ее публично.
София Шамия вспомнила инцидент, случившийся во время фотосъемки для обложки. Стилистка предложила девушке одеть ленту "Мисс Украина", однако она не хотела ассоциировать себя с этим титулом.
По словам Шамии, после этого редактор "Холостяка" начала заставлять ее надеть ленту.
Она говорит: "Ты же не девочка из села Конотоповка. Ты же пришла сюда как "Мисс". Ты должна надевать ленту". Я сказала, что не могу надевать ленту. Она встает и говорит: "Если я сказала тебе одеть ленту, значит ты берешь и надеваешь ленту". Я тогда уже начала немножко трястись,
– рассказала София и заметила, что редакторы проекта общаются на русском языке.
Модель начала немножко волноваться, но подумала, что конфликт, возможно, удастся уладить. Когда Шамия уже позировала для фото, в студию зашла редактор с лентой.
Говорит: "Ты должна сейчас надеть ленту". Я отвечаю: "Не могу". Меня начинает трясти. Я отхожу, а она подходит ко мне ближе – будто нападает, я не знаю, как это описать, и говорит: "Ты сейчас в детской позиции. Если я сказала тебе одеть (ленту – 24 Канал), значит ты наденешь. Ты сейчас со мной будет говорить только на "вы",
– вспомнила девушка.
София призналась, что чувствовала себя ужасно и хотела плакать, ведь на нее давили. Модель отметила, что редактор начала кричать и угрожать ей, однако на это никто не обращал внимания.
Она меня атаковала. Я даже бы не побоялась назвать имя, но не хочу наткнуться на еще один штраф. Однако именно об этом редакторе ходит много плохих слухов,
– добавила Шамия.
Когда Маричка Довбенко спросила, зовут ли редактора Лиля, обладательница титула "Мисс Украина 2023" подтвердила, что это была она. После инцидента Шамия написала другому редактору – Алине.
Я больше не позволю подобного хамского отношения к себе. Такое общение является абсолютно неприемлемым и не соответствует профессиональному уровню канала,
– говорилось в сообщении.
Сообщение Шамии редактору Алине / Скриншот с видео
София отметила, что в конце концов ее заставили заказать и одеть другую ленту – не ту, что была на конкурсе "Мисс Украина".
Кто такая София Шамия?
София Шамия родилась в интернациональной семье: мама – украинка, папа – иорданец. Сейчас девушка учится в Национальном медицинском университете имени А.А.Богомольца.
В 2023 году модель приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Украина" и одержала победу.
София представляла Украину на международном конкурсе "Мисс Мира". Она попала в топ-40 лучших участниц.
Шамия является меценатом и амбассадором детского центра "Город счастливых детей".