У програмі "Очі в очі", яка вийшла на ютуб-каналі Марічки Довбенко, Шамія також пригадала неприємну ситуацію, яка сталася ще до зйомок. Модель уперше вирішила розповісти її публічно.

Софія Шамія пригадала інцидент, що трапився під час фотозйомки для обкладинки. Стилістка запропонувала дівчині одягнути стрічку "Міс Україна", проте вона не хотіла асоціювати себе з цим титулом.

За словами Шамії, після цього редакторка "Холостяка" почала змушувати її одягнути стрічку.

Вона каже: "Ти ж не дівчинка з села Конотоповка. Ти ж прийшла сюди як "Міс". Ти маєш одягати стрічку". Я сказала, що не можу одягати стрічку. Вона встає і каже: "Якщо я сказала тобі одягнути стрічку, значить ти береш і одягаєш стрічку". Я тоді вже почала трошки труситися,

– розповіла Софія і зауважила, що редактори проєкту спілкуються російською мовою.

Модель почала трошки хвилюватись, але подумала, що конфлікт, можливо, вдасться владнати. Коли Шамія вже позувала для фото, до студії зайшла редакторка зі стрічкою.

Каже: "Ти повинна зараз одягнути стрічку". Я відповідаю: "Не можу". Мене починає трусити. Я відходжу, а вона підходить до мене ближче – ніби нападає, я не знаю, як це описати, і каже: "Ти зараз у дитячій позиції. Якщо я сказала тобі одягнути (стрічку – 24 Канал), значить ти одягнеш. Ти зараз зі мною буде говорити тільки на "ви",

– пригадала дівчина.

Софія зізналась, що почувалась жахливо і хотіла плакати, адже на неї тиснули. Модель зазначила, що редакторка почала кричати й погрожувати їй, однак на це ніхто не звертав уваги.

Вона мене атакувала. Я навіть би не побоялась назвати ім'я, але не хочу натрапити на ще один штраф. Проте саме про цю редакторку ходить багато поганок чуток,

– додала Шамія.

Коли Марічка Довбенко запитала, чи редакторку звати Ліля, володарка титулу "Міс Україна 2023" підтвердила, що це була вона. Після інциденту Шамія написала іншій редакторці – Аліні.

Я більше не дозволю подібного хамського ставлення до себе. Таке спілкування є абсолютно неприйнятним і не відповідає професійному рівню каналу,

– йшлося у повідомленні.

Повідомлення Шамії редакторці Аліні / Скриншот з відео

Софія зазначила, що зрештою її змусили замовити та одягнути іншу стрічку – не ту, що була на конкурсі "Міс Україна".

