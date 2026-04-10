Попри чималу хвилю хейту, шоу й досі залишається однією з найбільш обговорюваних програм на українському телебаченні. У чому ж полягає феномен "Холостяка" – розібралася ведуча Міла Єремєєва на ютуб-каналі "Феномен UA".
Міла Єремєєва пояснила популярність шоу дуже просто. По-перше, людям хочеться красивих історій кохання – з романтикою, побаченнями та яскравими емоціями, яких часто бракує в повсякденному житті.
По-друге, "Холостяк" – це ще й суцільні меми: незвичні ситуації, смішні реакції учасників і навіть абсурдні моменти швидко перетворюються на жарти, які активно вірусяться в мережі.
Також не варто забувати про скандали – інтриги, сварки та сльози ще довго після ефіру не дають спокою глядачам.
Тут (На "Холостяку", – 24 Канал) народжуються історії, про які глядачі говорять тижнями. Хто з ким разом, хто кого підставив, хто розплакався на камеру – все це викликає море емоцій і обговорень,
– зазначила ведуча.
І, зрештою, "Холостяк" – це просто guilty pleasure. Ми розуміємо, що там багато перебільшення, але все одно дивимося, бо це цікаво і трохи кумедно.
Для контексту! Guilty pleasure – це діяльність, що приносить задоволення, але за яку може бути соромно.
Що відомо про "Холостяк"?
- В оригіналі проєкт має назву The Bachelor і з'явився на початку 2000-х. Перший сезон вийшов у 2002 році на телеканалі ABC, після чого формат швидко став популярним і його почали адаптувати в різних країнах.
- Зараз "Холостяк" знімають у десятках країн – від Європи до Австралії й Латинської Америки. Кожна країна адаптувала шоу під свою культуру, але головна ідея залишається тією ж: знайти кохання через телевізійне змагання з трояндами.
- В Україні проєкт стартував у березні 2011 року на телеканалі СТБ і виходить досі. Першим головним героєм став Максим Чмерковський. Всього у нас вийшло 14 сезонів і головними героями були і танцюристи, і пілоти, і бізнесмени, і актори, і навіть ветеран.
- Багато учасниць після проєкту зізнавалися, що знімання – справжнє випробування. Знімальні дні можуть тривати від 12-16 годин і подекуди затягуватися до 30. На кілька місяців вони фактично випадають зі звичного життя та повністю зосереджуються на одній людині. І все це – в умовах постійної конкуренції, яка лише підсилює напругу, ревнощі та конфлікти, що згодом бачать глядачі на екрані.
- До речі, телеведучий Григорій Решетник у 2025 році захистив докторську дисертацію на тему "Холостяк" як феномен аудіовізуальної культури, де описав механіку створення шоу та вплив продюсерів на учасників.