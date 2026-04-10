PR-менеджерка артиста Альона Гармаш прокоментувала ситуацію у відповідь на заяви Довбенко. Свою думку вона висловила в коментарі інтернет-виданню "ГОРДОН".
Так, за словами Марічки Довбенко, перед інтерв'ю вона нібито домовлялася з Тарасом Тополею про можливість обговорення теми його розлучення з Оленою Тополею. Водночас раніше команда артиста просила не порушувати цю тему під час розмови.
У нас дуже гарно склалася розмова ще до початку запису інтерв'ю. Близько пів години Тарас розповідав мені, що у нього зараз відбувається в житті, зокрема, щодо розлучення. Я по-людськи вислухала його, оскільки була вражена їхньою ситуацією з Оленою,
– писала журналістка у своєму інстаграмі.
Тарас Тополя та Марічка Довбенко / Скриншот з відео
Для контексту! Тарас та Олена Тополя оголосили про розлучення 1 грудня 2025 року після 12 років у шлюбі.
Водночас у команді артиста цю версію заперечують. Піарниця фронтмена АНТИТІЛ Альона Гармаш заявила, що перед інтерв'ю відбулася лише коротка загальна розмова. За її словами, жодних деталей приватного життя не обговорювали, а згоди на порушення теми розлучення не було.
До цього Тарас і Марічка не були знайомі, відповідно, блогерка не входить до кола близького оточення, з яким Тарас міг би ділитися приватною інформацією. Жодних погоджень на обговорення теми розлучення не надавалося ні в якому вигляді,
– підкреслила PR-менеджерка.
Також Альона Гармаш заявила, що подальша комунікація з журналісткою відбуватиметься виключно в юридичній площині. За її словами, наразі готується відповідний позов. У команді Тараса Тополі вважають, що дії Марічки Довбенко завдали шкоди честі та діловій репутації артиста, а також порушили авторське право.
Що цьому передувало?
- Марічка Довбенко є авторкою ютуб-проєкту "Очі в очі", в межах якого 6 квітня на її каналі вийшло інтерв'ю з Тарасом Тополею.
- Після публікації між журналісткою та командою артиста виник публічний конфлікт.
- Адвокат Тараса Тополі заявив, що журналістку заздалегідь попереджали про межі інтерв'ю. Попри це під час запису вона порушувала чутливі теми, зокрема щодо особистого життя артиста. Після запису Довбенко отримала перелік правок і вимогу видалити фрагменти, які, на думку команди, виходять за межі домовленостей. Однак вона відмовилася їх редагувати.
- Журналістка, своєю чергою, заявила, що під час комунікації з боку представників артиста звучали ультимативні вимоги та погрози, зокрема щодо блокування каналу та подальшого тиску в медіапросторі.