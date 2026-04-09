Учора інцидент прокоментував адвокат Тополі – Ярослав Куц, а сьогодні свою версію подій розповіла Довбенко. Відповідний допис вона опублікувала в інстаграмі.
До теми Порушила домовленості: у команді Тараса Тополі прокоментували скандал з учасницею "Холостяка"
Марічка Довбенко пригадала, що в них з Тарасом Тополею склалася приємна розмова ще до запису інтерв'ю. За словами журналістки, приблизно пів години співак розповідав їй про те, що зараз відбувається у його житті, зокрема говорив про розлучення, а вона "по-людськи вислуховувала" чоловіка.
До початку запису інтерв'ю я сказала Тарасу, що поставлю питання про розлучення і запропонувала йому відповідати на свій розсуд. Про що ми й домовились. Так і відбулось – на деякі питання гість відповідав, а деякі коментувати утримався,
– зазначила Довбенко.
Водночас журналістка наголосила, що під час запису інтерв'ю не озвучувала жодні деталі сімейного життя Тополь, якими соліст гурту АНТИТІЛА поділився з нею за кадром.
Після розмови Тарас попросив, аби Марічка надіслала відео на перегляд його адвокату, з якою команда журналістки й домовлялась про інтерв'ю, на що вона погодилась.
З боку адвоката одразу почалась неадекватна комунікація з погрозами та ультиматумами через те, що була піднята тема розлучення. Проте Тарас сам погодився говорити про розлучення, ми це узгодили на початку запису, і він не відмовився про це говорити під час запису та реагував на запитання як вважав за потрібне,
– додала блогерка.
Довбенко стверджує, що надіслала інтерв'ю на перегляд за чотири дні до запланованої дати публікації. Проте команда Тополі відповіла, що не має часу, адже у гурту АНТИТІЛА були три великі концерти у київському Палаці спорту. За словами журналістки, вона погодилась опублікувати розмову пізніше.
Коли артист переглянув надіслане мною інтерв'ю, було сказано видалити 10 фрагментів. Будуючи нормальну та відповідальну комунікацію, я відреагувала на правки та розписала по кожному фрагменту, що можемо врахувати, а що ні. Далі я очікувала продовження конструктиву в обговоренні правок, але мені було сказано: "Це просто лінь",
– розповіла Довбенко.
За словами Марічки, "з боку артиста не було жодних обґрунтувань, чому вимагають вирізати ці фрагменти".
За весь час комунікації з боку команди артиста до мене жодної поваги не було, а тільки погрози. Цитую: "за*бу в судах, страйками знищимо нах*й її канал і зробимо про неї окреме інтерв'ю, після якого до неї навіть зелені мухи не сядуть",
– додала журналістка.
Довбенко додала скриншоти листування з адвокатом Тараса Тополя в кінці публікації.
Соліст гурту АНТИТІЛА досі не прокоментував скандал, але на зв'язок вийшла його піар-менеджерка Альона Гармаш. "Ми завжди відкриті до комунікації й діалогу. І я не раз говорила: відносини між журналістами та командами артистів – це як вальс. Тут важлива взаємоповага, відчуття меж і чесність один перед одним. Бо коли хтось починає "тягнути ковдру" лише у свій бік – це вже не партнерство, а маніпуляція", – написала вона у фейсбуці.
Що відомо про скандал?
Марічка Довбенко заявила, що зіткнулась з тиском і погрозами з боку команди Тараса Тополі. За словами журналістки, вони намагаються заблокувати інтерв'ю зі співаком на її ютуб-каналі.
Блогерка стверджує, що команда соліста гурту АНТИТІЛА погрожує заблокувати її ютуб-канал, подати в суд, знищити її програму та ім'я.
Адвокат Тополі, Ярослав Куц, розповів, що команда погодилась на інтерв'ю за умови, що Довбенко не запитуватиме у співака про розлучення з дружиною та узгодить фінальну версію інтерв'ю, але, за словами юриста, журналістка порушила домовленості.
Куц звинуватив Марічку у хайпі на імені Тараса Тополі, пригрозив судом і блокуванням ютуб-каналу.