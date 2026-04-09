Учора інцидент прокоментував адвокат Тополі – Ярослав Куц, а сьогодні свою версію подій розповіла Довбенко. Відповідний допис вона опублікувала в інстаграмі.

Марічка Довбенко пригадала, що в них з Тарасом Тополею склалася приємна розмова ще до запису інтерв'ю. За словами журналістки, приблизно пів години співак розповідав їй про те, що зараз відбувається у його житті, зокрема говорив про розлучення, а вона "по-людськи вислуховувала" чоловіка.

До початку запису інтерв'ю я сказала Тарасу, що поставлю питання про розлучення і запропонувала йому відповідати на свій розсуд. Про що ми й домовились. Так і відбулось – на деякі питання гість відповідав, а деякі коментувати утримався,

– зазначила Довбенко.

Водночас журналістка наголосила, що під час запису інтерв'ю не озвучувала жодні деталі сімейного життя Тополь, якими соліст гурту АНТИТІЛА поділився з нею за кадром.

Після розмови Тарас попросив, аби Марічка надіслала відео на перегляд його адвокату, з якою команда журналістки й домовлялась про інтерв'ю, на що вона погодилась.

З боку адвоката одразу почалась неадекватна комунікація з погрозами та ультиматумами через те, що була піднята тема розлучення. Проте Тарас сам погодився говорити про розлучення, ми це узгодили на початку запису, і він не відмовився про це говорити під час запису та реагував на запитання як вважав за потрібне,

– додала блогерка.

Довбенко стверджує, що надіслала інтерв'ю на перегляд за чотири дні до запланованої дати публікації. Проте команда Тополі відповіла, що не має часу, адже у гурту АНТИТІЛА були три великі концерти у київському Палаці спорту. За словами журналістки, вона погодилась опублікувати розмову пізніше.

Коли артист переглянув надіслане мною інтерв'ю, було сказано видалити 10 фрагментів. Будуючи нормальну та відповідальну комунікацію, я відреагувала на правки та розписала по кожному фрагменту, що можемо врахувати, а що ні. Далі я очікувала продовження конструктиву в обговоренні правок, але мені було сказано: "Це просто лінь",

– розповіла Довбенко.

За словами Марічки, "з боку артиста не було жодних обґрунтувань, чому вимагають вирізати ці фрагменти".

За весь час комунікації з боку команди артиста до мене жодної поваги не було, а тільки погрози. Цитую: "за*бу в судах, страйками знищимо нах*й її канал і зробимо про неї окреме інтерв'ю, після якого до неї навіть зелені мухи не сядуть",

– додала журналістка.

Довбенко додала скриншоти листування з адвокатом Тараса Тополя в кінці публікації.

Соліст гурту АНТИТІЛА досі не прокоментував скандал, але на зв'язок вийшла його піар-менеджерка Альона Гармаш. "Ми завжди відкриті до комунікації й діалогу. І я не раз говорила: відносини між журналістами та командами артистів – це як вальс. Тут важлива взаємоповага, відчуття меж і чесність один перед одним. Бо коли хтось починає "тягнути ковдру" лише у свій бік – це вже не партнерство, а маніпуляція", – написала вона у фейсбуці.

Що відомо про скандал?