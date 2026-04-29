Чотирьох організаторів затримали, їм загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про шахрайський центр?

СБУ на Нацполіція ліквідували чергову шахрайську схему, спрямовану проти громадян України. У результаті спецоперації у Сумах викрили підпільний кол-центр та затримали чотирьох його організаторів.

Вони займалися виманюванням грошей у громадян, використовуючи різні сценарії обману. За даними слідства, шахраї діяли системно та підлаштовували схеми під різні категорії жертв – зокрема підлітків і військовослужбовців.

Для обману неповнолітніх зловмисники створювали фейкові акаунти дівчат і знайомилися з хлопцями через спеціально створений Telegram-канал. Після цього підлітків запрошували на нібито "побачення". Коли ті прибували на місце, їх просили надіслати селфі з геолокацією.

Надалі шахраї надсилали жертві відео, де людина у формі армії Росії погрожувала завдати удару по вказаних координатах. Після цього зловмисники вже телефонували, представляючись українськими правоохоронцями, і звинувачували підлітків у державній зраді. Вони вимагали гроші, погрожуючи кримінальною відповідальністю. Жертви передавали готівку та ювелірні вироби через таксі, навіть не підозрюючи, що стали жертвами шахрайства.

Окрему схему шахраї застосовували щодо військовослужбовців ЗСУ. Вони знайомилися з бійцями через фейкові жіночі профілі, вели тривале листування, створюючи ілюзію довірливих або романтичних стосунків.

Згодом "співрозмовниці" просили фінансову допомогу – нібито на лікування, навчання чи інші життєві потреби. Отримавши гроші, шахраї одразу припиняли спілкування та видаляли акаунти, щоб унеможливити їх відстеження.

Що виявили під час обшуків?

Під час обшуків у приміщенні кол-центру та за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку

мобільні телефони

банківські картки

готівкові кошти

ювелірні вироби

Усі ці речі містять докази протиправної діяльності та підтверджують масштаби шахрайської схеми.

Обшуки шахрайського центру / Фото СБУ

Фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Наразі всі затримані перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

