Как и любое другое шоу, "Танцы со звездами" часто сопровождались скандалами. Конфликты происходили и из-за участников, и из-за судей. По случаю возвращения проекта 24 Канал предлагает вспомнить самые громкие ситуации, которые долго обсуждали в сети.

Самая скандальная участница "Танцев"

В 2018 году, уже во время российско-украинской войны, среди участников пятого сезона проекта засветилось имя Оксаны Марченко – жены пророссийского политика Виктора Медведчука и кума Путина. Это возмутило зрителей, фанатов проекта и даже журналистов канала, которые обратились к руководству с открытым письмом.

Несмотря на громкий скандал Оксана Марченко все равно приняла участие в проекте, ее партнером стал Дмитрий Чаплин. Она покинула шоу самостоятельно перед 8 эфиром из-за травмы. Ведущая заявила, что на одной из репетиций она сломала два ребра. Некоторое время она даже скрывала проблемы со здоровьем.



Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин

Ссора между участницей и членом жюри

Пятый сезон также запомнился перепалкой между одной из участниц и судьей Владом Ямой. С первого эпизода Леся получала довольно жесткую критику со стороны члена жюри. Однажды хореограф, комментируя поддержку Никитюк, сравнил ее с лестницей. На это она отреагировала с юмором.

А в третьем эфире Влад Яма посоветовал звезде "закрывать ноги" во время танца. На это Леся ответила остро: отметила, что судье надо закрывать рот. После этого ведущая записала эмоциональное видео, где признала, что перегнула палку, но и замечания Ямы показались ей неуместными.

Это был немного перебор. Лестница, мокрые трусы... Я живой человек, уязвимый. Мне очень больно, обидно. Три эфира я молчала,

– заявила Леся Никитюк со слезами.

После ссоры Лесе и Владу удалось объясниться: в следующем эфире судья похвалил ее руки, а Никитюк иронично заклеила себе рот скотчем.

Неожиданный конфликт на фоне победы

В 2020 году главными претендентками на победу в "Танцах со звездами" были фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и певица Санта Димопулос.

В финале Димопулос получила больше всего голосов, поэтому стала победительницей. Однако она внезапно отдала кубок Юлии Саниной со словами о том, что певица больше его заслужила, потому что училась танцам с нуля, тогда как Санта занималась ими в детстве.

Для меня этот момент был настолько смазанный и неправильный и в какой-то степени унизительный для меня. Если бы она видела меня равноценной себе соперницей, она бы так не поступила,

– позже делилась чувствами Юлия Санина.

Санта Димопулос в ответ сказала, что не жалеет о своем поступке. И заявила, что в шоубизнесе нет места искренности и человечности, и именно поэтому ее поступок произвел на Юлю негативное впечатление.



Две пары победителей

Слухи о новой ведущей

В 2021 году команда "Танцев со звездами" сообщила неожиданную новость о смене состава ведущих. Вместо Тины Кароль ведущей стала Иванна Онуфрийчук. Фаны проекта по-разному отреагировали на новость.

Но слухов о "проплаченном" участии нового лица шоу стало больше, когда Кароль заявила, что за неделю до прямых эфиров ей заявили, что "Танцы" будет вести трио ведущих: Юрий Горбунов, она и Иванна Онуфрийчук "на коммерческой основе". Это не устроило Тину, поэтому она отказалась от работы в проекте.

Иванна в ответ написала, что певица "разводит сплетни", а на канале добавили, что поддержали новую талантливую ведущую, тогда как с Тиной Кароль им не удалось договориться из-за затянутых переговоров по финансовому вопросу.



Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук

Критические комментарии Гвоздевой

Илона Гвоздева приняла участие почти во всех сезонах "Танцев со звездами", однако в восьмом (или пятом обновленном) ее не было. Однако она пристально следила за тем, что происходит на шоу и делилась своими комментариями.

После одного из эфиров Гвоздева довольно резко высказалась о MELOVIN и Лизе Русиной, назвав их номер "вульгарным, без вкуса, аморальным". В 8 эпизоде хореограф станцевала вместе с парой, но конфликт разгорелся еще больше.

Илона заявляла, что певец выпивал прямо в зале, а Лиза занималась посторонними делами. Представители шоу после этого в основном стали на сторону MELOVIN.

Интересно, что Илона Гвоздева отреагировала на возвращение "Танцев со звездами" и рассказала, что не будет участвовать в шоу. Она также прокомментировала состав жюри, с восторгом высказавшись о Дикусаре и поставив под сомнение талант Екатерины Кухар.