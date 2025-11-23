Уже даже объявили имена судей. Среди них – Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар. Танцовщица Илона Гвоздева прокомментировала "возрождение" "Танцев со звездами" и объяснила, почему не будет участвовать в шоу. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм страницу танцовщицы.
Как оказалось, руководство проекта не пригласило Гвоздеву присоединиться к этому спецвыпуску. На фоне этого она решила "сказать то, о чем большинство, кто разделяет ее мысли, молчит". Танцовщица прокомментировала состав жюри.
Илона поддержала Дмитрия Дикусара, потому что убеждена, что хореограф всегда был достойным кандидатом, еще задолго до войны и службы ВСУ.
Относительно Екатерины Кухар – она остается одной из самых ярких фигур украинского телевидения. Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль – это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии, но главное зайти красиво "в ритме па-де-де через ж*пу в андедан",
– написала Гвоздева.
Монатик и Наталья Могилевская, по мнению танцовщицы, заслуживают быть судьями на любом музыкальном шоу.
Хочется верить, что в будущем возможность проявиться получат и профессиональные хореографы, которые годами создают танцевальное искусство, но пока остаются за кулисами,
– подчеркнула Илона Гвоздева.
На официальной странице "Танцев со звездами" же указали, что в судейский состав вошли "четыре сверхмощных и легендарных героя проекта".
Илона Гвоздева добавила, что она завершила свое участие в "Танцах со звездами" еще в 2021 году.
Все, что я могла отдать этому проекту, я отдала. И больше я не планирую выходить на паркет этого проекта. Но, как и большинство, остаюсь наблюдать,
– отметила хореограф.
Илона Гвоздева больше не планирует выходить на паркет "Танцев со звездами" / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об участии Илоны Гвоздевой в "Танцах со звездами"?
- С 4-го по 7-й сезоны она соревновалась в шоу как участник.
- В 2017 году напарником Илоны был Юрий Ткач. Пара покинула проект за шаг до финала в девятом выпуске.
- В следующем, пятом сезоне, Гвоздева вместе с Игорем Ласточкиным одержала победу.
- Год спустя хореограф вернулась на паркет с телеведущим Владимиром Остапчуком. Они продержались в "Танцах" до 11-го выпуска.
- В 7 сезоне напарником танцовщицы стал Дмитрий Танкович, однако пара вылетела в первом же выпуске.
- В восьмом сезоне Илона Гвоздева вернулась в новой роли – приглашенной судьи-джокера в пятом выпуске. А в восьмом эфире она станцевала вместе с парой MELOVIN и Лизой Русиной.