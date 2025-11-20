Оказалось, что в тиктоке создали еще четыре аккаунта под именем хореографини, которые распространяли ложную информацию под сообщениями, посвященным певице GRISANA, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.

Мошенники, под именем Илона Гвоздева, писали, что GRISANA – дочь второго президента Украины Леонида Кучмы. Хореограф заявила, что в тиктоке она имеет лишь один официальный профиль.

Внимание! В TikTok кроме моего настоящего аккаунта есть еще 4 неизвестных, которые от моего имени пишут комментарии под разными сообщениями! Будьте внимательны!,

– заявила Гвоздева.

Илона Гвоздева заявила о мошенниках / Скриншот из инстаграм-сторис

Вот один из примеров, когда от имени Илоны писали ложную информацию.

Мошенники использовали имя Илоны Гвоздевой / Скриншот из соцсетей

Танцовщица даже не знала о такой ситуации, пока ее не спросили напрямую. Гвоздева взяла дело в свои руки и заявила, что виновников уже ищут соответствующие органы. Кроме того, в переписке с журналисткой Алиной Доротюк она отметила, что знает чьих это рук дело.

Илона Гвоздева узнала о мошенниках / Скриншот из инстаграм-сторис

Пока эти люди продолжают от моего имени писать разную х*йню и подставлять меня, специальные службы уже работают над поиском этих талантов,

– подытожила Гвоздева.

