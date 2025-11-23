Вже навіть оголосили імена суддів. Серед них – Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, MONATIK та Катерина Кухар. Танцівниця Ілона Гвоздьова прокоментувала "відродження" "Танців з зірками" і пояснила, чому не буде брати участь в шоу. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм сторінку танцівниці.

Як виявилося, керівництво проєкту не запросило Гвоздьову долучитися до цього спецвипуску. На тлі цього вона вирішила "сказати те, про що більшість, хто поділяє її думки, мовчить". Танцівниця прокоментувала склад журі.

Ілона підтримала Дмитра Дікусара, бо переконана, що хореограф завжди був гідним кандидатом, ще задовго до війни та служби ЗСУ.

Щодо Катерини Кухар – вона залишається однією з найяскравіших постатей українського телебачення. Її вміння бути помітною, працювати між двома країнами та зберігати свій впізнаваний стиль – це теж своєрідний талант. Хоча вона ніколи в житті не розбиралася в бальній хореографії, але головне зайти красиво "в ритмі па-де-де через ж*пу в андедан",

– написала Гвоздьова.

Монатік і Наталя Могилевська, на думку танцівниці, заслуговують бути суддями на будь-якому музичному шоу.

Хочеться вірити, що в майбутньому можливість проявитися отримають і професійні хореографи, які роками створюють танцювальне мистецтво, але поки залишаються за лаштунками,

– підкреслила Ілона Гвоздьова.

На офіційній сторінці "Танців з зірками" ж вказали, що у суддівський склад увійшли "чотири надпотужних та легендарних герої проєкту".

Ілона Гвоздьова додала, що вона завершила свою участь у "Танці з зірками" ще у 2021 році.

Усе, що я могла віддати цьому проєкту, я віддала. І більше я не планую виходити на паркет цього проєкту. Але, як і більшість, лишаюсь спостерігати,

– зазначила хореографиня.

Ілона Гвоздьова більше не планує виходити на паркет "Танців з зірками" / Скриншот з інстаграм-сторіс



Що відомо про участь Ілони Гвоздьової в "Танцях з зірками"?