Такая новость изрядно приятно удивила поклонников этого шоу. Поэтому пока на сцену еще не вышли потенциальные новые звезды украинского шоу-бизнеса, 24 Канал предлагает взглянуть, как сейчас выглядят популярные участники прошлых сезонов.

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MamaRika

На момент участия в шоу у девушки было сценическое имя Эрика. Она стала участницей третьего сезона. Несмотря на то, что певица не одержала победы, ее карьера начала стремительно развиваться.

Продюсером артистки стал Сергей Кузин. Их сотрудничество продолжалось пять лет. Среди популярных песен Эрики – "Смайлик", "Пароль", "Небо пополам", "Любовь не верит цифрам", "С первого взгляда" и другие.

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В 2016 году Эрика сменила сценическое имя на MamaRika.

Как изменилась Эрика (MamaRika) / Фото из сети

Оля Цибульская

Певица вместе с Александром Бодянским выступали в первом сезоне "Фабрики звезд" в дуэте под названием "Опасные связи" ("Опасные связи").

Пара победила, и между ними даже завязались романтические отношения. Но в один день мужчина бросил певицу и отправился в Россию. Ольга же построила успешную сольную карьеру и создала счастливую семью.

Как изменилась Оля Цибульская / Фото из инстаграма

Стас Шуринс

Латвийский певец был вместе в сезоне с Эрикой. В то время к нему пришла бешеная популярность, ведь он стал победителем проекта.

Но в 2013 году Стас сообщил, что ставит карьеру на паузу и уезжает из Украины в Германию из-за "политической ситуации". Однако позже выяснилось, что Шуринс поехал в другую страну, чтобы спасти любимую. В 2013 году у нее обнаружили опухоль мозга. Он все время поддерживал жену, однако временно семья осталась без денег. В Германии певец даже работал почтальоном, однако мечту о музыке не оставил.

За рубежом артист открыл студию звукозаписи.

Как изменился Стас Шуринс / Фото из сети

Алексей Матиас

Алексей также был участником третьего сезона "Фабрики звезд". В финале он уступил первое место Стасу Шуринсу.

Через два года в новом сезоне под названием "Фабрика.Суперфинал" Матиасу таки удалось завоевать долгожданную победу.

В 2014 году артист эмигрировал в США и остановился в Лос-Анджелесе. Сначала он пытался записывать кавер-версии на песни известных украинских артистов, однако видео собирали малое количество просмотров. После этого Алексей начал все реже появляться в публичном пространстве, а концертная деятельность и вовсе прекратилась.

Как изменился Алексей Матиас / Фото из сети

Братья Борисенко

Александр и Владимир Борисенко стали очень популярными на проекте, хоть и не одержали победу. После проекта выпустили несколько треков, которые были довольно популярными: "Не трогай мой плеер", "Колдовала зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда".

В 2016 году ребята предприняли вторую попытку перезапуска дуэта под названием BRO Borisenko Brothers. Но желаемого успеха они не получили.

Сегодня Александр занимается монтажом и дизайном, а Владимир – социальной работой. Он ведет проект "Жить навстречу", который помогает ветеранам и ветеранкам в адаптации к гражданской жизни.

Как изменились братья Борисенко / Фото из сети

Владимир Дантес и Вадим Олейник ("ДИО.Фильмы")

Ребята победили на "Фабрике звезд". Они получили популярность, выпустили несколько хитов, но их дороги таки разошлись.

Сегодня Дантес имеет успешный сольный проект, является ведущим некоторых шоу и даже снимается в кино.

Как изменился Владимир Дантес / Фото из сети

А вот Вадиму Олейнику так не повезло. Его сольная карьера не смогла "выстрелить". По словам самого артиста, он стал актером дубляжа, и время от времени выпускает треки.

Как изменился Вадим Олейник / Фото из сети

Борис Апрель (Из Фамела)

В 2008 году парень взял псевдоним Борис Апрель, покрасил волосы в белый цвет и пошел на 2 сезон "Фабрики звезд". Артист понравился публике, а затем занял третье место в финале проекта. Кроме того, его наградили призом "За наибольшее количество симпатий читателей".

Участие в проекте принесло ему настоящую славу. Все это время артист сотрудничал с Натальей Могилевской, но позже разорвал с ней отношения и уехал в Лос-Анджелес. Затем вернулся и заявил, что теперь он Анна Эйприл. Потом стал Зианджой, а сейчас – Зи Фамелу.

По документам артистка – военнообязанный мужчина, ведь хирургически не менял пол. Она покинула территорию Украины нелегально, переплыв Дунай, об этом артистка сама рассказала изданию Rolling Stone.

С 10 марта 2022 года звезда находится в Германии, оформив статус беженца.

Как изменился Борис Апрель / Фото из сети

У каждого из этих людей жизнь сложилась по-разному, однако их успех на "Фабрике звезд" точно вошел в историю украинского шоу-бизнеса.