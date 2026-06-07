Така новина неабияк приємно здивувала прихильників цього шоу. Тому допоки на сцену ще не вийшли потенційні нові зірки українського шоубізнесу, 24 Канал пропонує поглянути, як зараз виглядають популярні учасники минулих сезонів.

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MamaRika

На момент участі у шоу у дівчини було сценічне ім'я Еріка. Вона стала учасницею третього сезону. Попри те, що співачка не здобула перемоги, її кар'єра почала стрімко розвиватись.

Продюсером артистки став Сергій Кузін. Їхня співпраця тривала п'ять років. Серед популярних пісень Еріки – "Смайлик", "Пароль", "Небо пополам", "Любовь не верит цифрам", "С первого взгляда" та інші.

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У 2016 році Еріка змінила сценічне ім'я на MamaRika.

Як змінилась Еріка (MamaRika) / Фото з мережі

Оля Цибульська

Співачка разом із Олександром Бодянським виступали у першому сезоні "Фабрики зірок" у дуеті під назвою "Опасные связи" ("Небезпечні зв'язки").

Пара перемогла, і між ними навіть зав'язались романтичні стосунки. Та в один день чоловік кинув співачку і подався до Росії. Ольга ж побудувала успішну сольну кар'єру та створила щасливу сім'ю.

Як змінилась Оля Цибульська / Фото з інстаграму

Стас Шурінс

Латвійський співак був разом у сезоні з Ерікою. У той час до нього прийшла шалена популярність, адже він став переможцем проєкту.

Та у 2013 році Стас повідомив, що ставить кар'єру на паузу і їде з України до Німеччини через "політичну ситуацію". Однак пізніше з'ясувалось, що Шурінс поїхав до іншої країни, щоб врятувати кохану. У 2013 році в неї виявили пухлину мозку. Він весь час підтримував дружину, однак тимчасово родина залишилась без грошей. У Німеччині співак навіть працював листоношею, однак мрію про музику не облишив.

За кордоном артист відкрив студію звукозапису.

Як змінився Стас Шурінс / Фото з мережі

Олексій Матіас

Олексій також був учасником третього сезону "Фабрики зірок". У фіналі він поступився першим місцем Стасу Шурінсу.

Через два роки у новому сезоні під назвою "Фабрика.Суперфінал" Матіасу таки вдалось вибороти довгоочікувану перемогу.

У 2014 році артист емігрував до США та зупинився у Лос-Анджелесі. Спершу він намагався записувати кавер-версії на пісні відомих українських артистів, однак відео збирали малу кількість переглядів. Після цього Олексій почав все рідше появлятись у публічному просторі, а концертна діяльність й зовсім припинилась.

Як змінився Олексій Матіас / Фото з мережі

Брати Борисенко

Олександр і Володимир Борисенко стали дуже популярними на проєкті, хоч і не здобули перемогу. Після проєкту випустили декілька треків, які були доволі популярними: "Не трогай мой плеер", "Колдовала зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда".

У 2016 році хлопці зробили другу спробу перезапуску дуету під назвою BRO Borisenko Brothers. Та бажаного успіху вони не отримали.

Сьогодні Олександр займається монтажем і дизайном, а Володмир – соціальною роботою. Він веде проєкт "Жити назустріч", який допомагає ветеранам та ветеранкам в адаптації до цивільного життя.

Як змінилися брати Борисенко / Фото з мережі

Володимир Дантес і Вадим Олійник ("ДІО.Фільми")

Хлопці перемогли на "Фабриці зірок". Вони отримали популярність, випустили декілька хітів, але їхні дороги таки розійшлись.

Сьогодні Дантес має успішний сольний проєкт, є ведучим деяких шоу і навіть знімається у кіно.

Як змінився Володимир Дантес / Фото з мережі

А от Вадиму Олійнику так не пощастило. Його сольна кар'єра не змогла "вистрілити". За словами самого артиста, він став актором дубляжу, та час від часу випускає треки.

Як змінився Вадим Олійник / Фото з мережі

Борис Апрєль (Зі Фамелу)

У 2008 році хлопець взяв псевдонім Борис Апрєль, пофарбував волосся у білий колір і пішов на 2 сезон "Фабрики зірок". Артист сподобався публіці, а потім посів третє місце у фіналі проєкту. Крім того, його нагородили призом "За найбільшу кількість симпатій читачів".

Участь у проєкті принесла йому справжню славу. Увесь цей час артист співпрацював з Наталією Могилевською, але пізніше розірвав із нею стосунки та поїхав до Лос-Анджелеса. Потім повернувся і заявив, що тепер він Анна Ейпріл. Потім став Зіанджою, а зараз – Зі Фамелу.

За документами артистка – військовозобов'язаний чоловік, адже хірургічно не змінював стать. Вона покинула територію України нелегально, перепливши Дунай, про це артистка сама розповіла виданню Rolling Stone.

З 10 березня 2022 року зірка перебуває у Німеччині, оформивши статус біженця.

Як змінився Борис Апрєль / Фото з мережі

У кожного з цих людей життя склалось по-різному, однак їхній успіх на "Фабриці зірок" точно увійшов в історію українського шоубізнесу.