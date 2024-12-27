Даша Квіткова – українська блогерка, яка в дитинстві мріяла стати акторкою. У студентські роки почала вести соцмережі, популяризуючи свою особу та блог. Вона стала обличчям багатьох брендів, а у 2019 році прийшла на шоу "Холостяк". Як склалось особисте життя Квіткової, чим вона займається сьогодні та де зараз, читайте на Show 24.

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Даша Квіткова на шоу "Холостяк" і одруження з Добриніним

Дівчина стала учасницею 9 сезону найромантичнішого шоу країни. Спершу Нікіта та Даша придивлялись одне до одного, однак у фіналі проєкту холостяк зізнався, що дівчина підкорила його серце. Ведучий казав, що Даша – саме та дівчина, яку він так довго шукав. Цікавий факт, що чоловік зізнався обраниці у коханні на День закоханих, а Даша – під час романтичної подорожі до Копенгагена на день народження Нікіти. Пропозицію руки й серця Квіткова отримала на Балі.

Нікіта Добринін освідчився Даші Квітковій / Фото з інстаграму Добриніна

Одружилися Нікіта і Даша у травні 2020 року. Святкування було доволі скромним і його переносили декілька разів, адже щасливий день припав на пік пандемії COVID-19. Молодята випили кави на літній терасі й поїхали додому їсти "Київський торт".

Нікіта Добринін і Даша Квіткова розписались / Фото holostyakstb

У серпні подружжя зібрало родичів і друзів, щоб відсвяткувати весілля. Після заходу сонця пара влаштувала романтичну церемонію, яка проходила у розкішній зоні на березі Дніпра, де вони обмінялися обітницями.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова обмінялись обітницями / Фото з інстаграму Квіткової

Квіткова раніше розповідала, що весілля їм обійшлося, якщо не враховувати костюми, обручки та сукню, у 80-85 тисяч доларів.

Скільки коштувало весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової / Скриншот з інстаграму

У 2021 році подружжя повідомило, що очікує на народження первістка. Син Лев народився 13 липня 2021 року – через декілька днів після дня народження самої Даші.

Даша Квіткова й Нікіта Добринін стали батьками / Фото з інстаграму блогерки

Після народження малюка подружжя переживало кризу. Даша зізнавалася, що їм з Нікітою бракує часу одне на одного. Коли почалась велика російсько-українська війна, на сімейство очікували нові виклики. Телеведучий записався у ТрО, а блогерка з малюком ховались в укритті.

Згодом Нікіта й Даша заявили, що працюють над другою дитиною, однак вже у 2023 році стало відомо про те, що улюблена пара мільйонів більше не живе разом. Офіційно експодружжя розлучилось у червні того ж року. Майно ділили через суд. Дім під Києвом, який придбали разом, вирішили продати.

Сьогодні обоє батьків стараються максимально часу приділяти вихованню сина, щоб хлопчик відчував однакову любов і підтримку що від мами, що від тата.

Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму Квіткової

До слова, Даші дуже часто приписують романи, однак це всього лиш чутки, які не мають жодних доказів.

Благодійність

В інтерв'ю 24 Каналу блогерка розповіла, що допомога військовим ввійшла у звичку, а мотивувати інших людей можна лиш власним прикладом.

Щодо того як мотивувати – є різні механіки та шляхи. Нещодавно ми випустили колабу з Klavdia Petrivna. Це був спільний трек та відео на підтримку збору на зимову форму для жінок-захисниць. Я вперше у своєму житті зачитала реп. Цей ролик має розважальний характер, та головна його мета – залучити людей до збору. І нам це вдалося, багато медіа написала про ініціативу, поділилися лінком на збір, багато людей задонатило,

– розповіла інфлюєнсерка.

Крім того, вона допомагає хворим дітям, які борються з раком. Даша вважає, що у такий спосіб прагне досягти того, щоб всі діти були здоровими та мали щасливе життя.

Даша Квіткова й ДТП у Києві

У серпні минулого року біля метро "Академмістечко" зіткнулися Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser і Lexus. За словами потерпілої, аварію спричинила саме Даша Квіткова, яка проїхала на червоний на Lexus. Це не її автівка – машину вона начебто взяла на тестування.

ДТП за участі Даші Квіткової / Фото ТСН

За словами самої Квіткової, в її автомобіль в'їхали, коли вона повертала на перехресті. Всі учасники ДТП в порядку, окрім однієї з пасажирок, яка почала вимагати грошової компенсації.

У грудні минулого року відбулось судове засідання. Блогерку визнали винною. Інсайдери повідомляли, що хоч інфлюенсерка визнана винною у справі, прав її не позбавили. Натомість Даша Квіткова повинна була виплатити велику компенсацію тим, хто постраждав у ДТП.

Де зараз і чим займається Даша Квіткова

Блогерка з сином живе в Україні. Продовжує займатись благодійністю, веде блог, є обличчям багатьох брендів. Квіткова навіть думала над тим, щоб створити власний бренд одягу.

Я вже думала про створення власного бренду, і є певні ідеї, але вони не пов'язані з одягом. У цьому плані я не поспішаю, бо розумію, що власній справі треба віддаватися повністю, треба знати її досконально, тож поки обмірковую,

– зізналась блогерка.

Нещодавно інфлюєнсерка знялась у музичному фільмі "Різдво. Ти не один".

Вона виконувала роль чарівної Нічниці. До слова, прем'єра на телеекранах відбулась 24 грудня.