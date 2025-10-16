К сожалению, в украинской версии "Холостяка" ни одна из пар не построила крепкого и счастливого союза. Большинство из них расходились сразу после окончания проекта. Узнавайте на Show24, где сейчас все победительницы самого романтического шоу страны.

Где сейчас победительницы "Холостяка"?

1 сезон – Александра Шульгина

В финале шоу девушку выбрал Максим Чмерковский, и отношения не сложились. Впоследствии Александра переехала жить в США, где встретила свою любовь. Мужчину она называет "Суперменом". Известно, что ее возлюбленный уже был разведен и имеет двоих детей от предыдущего брака.

В 2022 году Шульгина родила первую дочь, а в 2023 – вторую.

Александра Шульгина с семьей / Фото из инстаграма

2 сезон – Елена Ряснова

Женщину в финале выбрал Фрэнсис Романов. Мужчина ради любви переехал в Украину, и отношения продлились полгода. Известно, что ранее Елена работала в сфере энергетики. В 2015 году вышла замуж за бизнесмена. У супругов родилось двое детей.

В 2020 году Ряснова баллотировалась в депутаты областного совета в Запорожье от партии "Слуга народа". А после 24 февраля 2022 года, вероятно, переехала в Швейцарию (об этом свидетельствует информация в фейсбуке, где Елена отметила, что работает научным сотрудником в ETH-Zurich, Switzerland). В соцсетях бывшая участница "Холостяка" не слишком активна.

Елена Ряснова с мужем и детьми / Фото с фейсбука

3 сезон – Анна Козырь

Девушка была в сезоне с холостяком Андреем Искорневым. Но эти отношения были обречены на провал, ведь мужчина параллельно закрутил роман с другой участницей – Яной Станишевской, которая забеременела от него. К сожалению, девушка потеряла ребенка.

Анна в 2019 году вышла замуж в ОАЭ, а в 2022 – родила дочь. В соцсетях Козырь указано, что она учит детей и взрослых игре на гитаре. Вероятно, сейчас женщина проживает в Киеве, ведь отметки локации на ее сообщениях – именно украинская столица.

Анна Козырь с мужем и дочерью / Фото из инстаграма

4 сезон – Анна Селюкова

В 4 сезоне Анне удалось покорить сердце бизнесмена Константина Евтушенко. Позже стало известно, что мужчина не планировал развивать отношения с победительницей проекта. Оказалось, что за пределами проекта его ждала невеста.

Сама Анна вышла замуж за чемпиона мира по покеру – Евгения Качалова. Женщина открыла бизнес и является соучредителем известного бренда одежды. В соцсетях личной жизнью не делится.

Анна Селюкова / Фото из инстаграма

5 сезон – Марина Клищук

К сожалению или к счастью, Марина не построила отношения с футболистом Сергеем Мельником. В 2021 году вышла замуж за программиста Олега Ивонина. Что интересно, пара познакомилась на Бали и почти сразу начала жить вместе.

Женщина также имеет сына от предыдущих отношений.

Марина Клищук со своим избранником / Фото с фейсбука

6 сезон – Елена Лысык

Отношения между Иракли Макацария и Еленой Лысык не сложились. В 2017 году ходили слухи, что сердце Елены занято, однако об этом больше ничего не известно.

Девушка продолжает заниматься моделингом, а также, вероятно, проживает за рубежом.

Елена Лысык / Фото из инстаграма

7 сезон – Лида Немченко

Известно, что девушка разошлась с Дмитрием Черкасовым по собственной инициативе. До начала полномасштабной войны была довольно активной пользовательницей соцсетей, а впоследствии исчезла с радаров. Лида училась в российской школе "Останкино". СМИ писали, что, вероятно, Немченко живет в России, но в инстаграме в геолокации аккаунта показывает расположение в Чехии.

Лида Немченко / Фото из инстаграма

8 сезон – Иванна Гончарук

С холостяком Рожденом Ануси девушка разошлась на дружеской ноте. Иванна вышла замуж за киберспортсмена Павла Забокрицкого. Свадьбу пара отгуляла в Грузии, а в 2022 году у них родилась дочь Стефания.

Гончарук в соцсетях активно ведет блог на тему материнства.

Иванна Гончарук / Фото из инстаграма

9 сезон – Даша Квиткова

В финале проекта Никита Добрынин признался, что Квиткова – та девушка, которую он так долго искал. Предложение мужчина сделал на Бали, а уже в мае 2020 года пара расписалась. В августе состоялась свадьба в роскошной зоне на берегу Днепра.

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото из соцсетей

Через год у супругов родился сын Лев. В 2023 году пара удивила новостью о разводе.

Сегодня Квиткова находится в отношениях с футболистом "Динамо" – Владимиром Бражко. 9 июля, в день рождения блогера, Владимир Бражко подтвердил отношения с блогером. А 6 сентября стало известно, что футболист сделал предложение любимой. Девушка сказала "да".

Владимир Бражко сделал предложение Даше Квитковой / Фото из инстаграма блогера

Что интересно, сегодня подозревают, что пара тайно поженилась.

10 сезон – Даша Ульянова

Через месяц после завершения проекта Даша и пилот Максим Михайлюк разошлись. Девушка активно развивает свои соцсети, однако не афиширует личную жизнь.

Даша Ульянова / Фото из инстаграма

11 сезон – Анна Богдан

Ранее девушка состояла в браке с бывшим главой ОП – Андреем Богданом. На проекте "Холостяк" покорила сердце бизнесмена Михаила Заливаки. Но в 2022 году стало известно об их расставании. Как сказала сама Анна, шанса на восстановление отношений нет.

В соцсетях девушка не рассказывает о личной жизни, поэтому не известно, свободно ли ее сердце сегодня.

Анна Богдан / Фото из инстаграма

12 сезон – Екатерина Лозовицкая

Почти сразу после окончания проекта девушка разошлась с Алексом Топольским. В жизни девушки появилась новая любовь – парень, по имени Владимир. Но в марте этого года стало известно, что пара рассталась.

Екатерина Лозовицкая / Фото из инстаграма

13 сезон – Инна Белень

Когда закончилось шоу, Александр Терен и Инна Белень продолжили отношения. Но в начале февраля этого года пара объявила о расставании. Ветеран войны после завершения реалити-шоу между ними было только общение.

Сама же Инна нашла человека, с которым строит личную жизнь с чистой страницы.

Инна Белень со своим возлюбленным / Фото из инстаграма

