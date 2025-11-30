Сегодня Украина вспоминает Назария Яремчука и его голос, который звучал так, будто родился вместе с Карпатами. Его песни знают все поколения, а феномен популярности певца до сих пор остается уникальным: Яремчук никогда не гнался за славой, но именно она выбрала его, пишет 24 Канал.

Может заинтересовать Ворвались в шоубизнес и завоевали сердца украинцев: где сейчас "Лисапетный батальон"

Голос, который можно узнать среди тысячи людей

Очевидно, что самое главное для исполнителя это – голос. Он должен быть таким, чтобы люди не путали с другими артистами, ведь именно в этом заключается уникальность любого артиста.

К этой категории относится и Назарий Яремчук. Его теплый баритон имел узнаваемую карпатскую манеру, которая присуща далеко не всем. Когда он исполнял "Червону руту" или "Горянку", то публика видела перед собой не просто выдающегося певца, но и одновременно представляли карпатские леса, горные тропы, туманы.

Назарий Яремчук – "Горянка": слушайте песню онлайн

Именно эта естественность стала его визитной карточкой: во времена, когда эстрада тяготела к пафосу и официозу, Яремчук принес на сцену искренность.

Музыка, которая стала "кодом узнаваемости"

В 70–80-х петь на украинском и оставаться на центральных сценах СССР было еще тем вызовом. Но Яремчук не менял себя. Он остался верен своему идентичному наследию.

Песни, в его исполнении, "Водограй", "Гай, зелений гай", "Родина" – стали символами украинской поп-музыки, которые сохранили народный колорит несмотря на все вызовы тех времен.

Назарий Яремчук – "Гай, зелений гай": смотрите видео онлайн

К примеру, когда на всесоюзных концертах преобладали русскоязычные эстрадные хиты, Яремчук выходил с "Стожарами" – и зал аплодировал стоя. Его музыка стала "кодом узнаваемости" украинцев далеко за пределами Украины.

Да и чего только стоит выступление в 1971 году, когда Яремчук, Зинкевич и Ивасюк выступили с песней "Червона рута" в Москве на финале конкурса "Песня года – 1971". Это трио получило себе бешеную популярность на весь Советский Союз.

Зинкевич, Яремчук, Ивасюк – "Червона рута": смотрите видео онлайн

Песни, которые жили дольше моды

Феномен Яремчука отображается еще и в том, что его композиции не стареют. "Я піду в далекі гори" сегодня звучит в тиктоке, "Родину" исполняют военные, а "Червона рута" стала гимном украинской молодежи уже более полувека.

Это редкий случай, когда песни одновременно:

знают пенсионеры;

поют на фестивалях студенты;

ремиксуют диджеи.

Ну и появился еще один уровень, когда популярный украинский хор "Гомін" на всех сценах Украины и Европы поет те песни, которые Назарий Яремчук исполнял на протяжении жизни.

Хор "Гомін" – "Червона рута": смотрите видео онлайн

Недавно мы рассказывали и о феномене хора "Гомін", который собирает аншлаги на всех концертах.

Назарий Яремчук – артист, без "черного пятна" на репутации

В так называемую эпоху "звездных скандалов" Назарий Яремчук отличался тем, что не имел их. Он был "народным" не по званию, а по своей сути: простой, открытый, без звездной манерности.

Например, после концертов он мог долго стоять у дверей, раздавая автографы до последнего человека. Такая черта человечности стала частью его легенды.

Конечно, были случаи, когда надо расставлять приоритеты, выбирать, что будет лучшим, однако плохим словом Яремчука никто не вспоминает.

Назарий Яремчук в молодости / Фото издания "Збруч"

Феномен Назария еще и в том, что его дело не оборвалось. Его сыновья, Дмитрий и Назар, продолжили музыкальную традицию семьи, а старые записи отца перепевают новые украинские артисты. У Яремчука есть еще дочь Мария, которая также стала певицей, однако по некоторым причинам пока приостановила творческую деятельность.

Хотя братья и сестра почти не общаются, и отношения между ними очень далеки от родственных, однако они остаются наследием легендарного отца.

Если подытожить все выше написанное, то феномен Назария Яремчука – в сочетании голоса, искренности, естественности и украинской идентичности, которые вместе создали явление, выходящее за пределы одного поколения. Он не просто пел песни – он передавал Украину, которую не позволяли называть свободной.

И именно поэтому сегодня, в день его рождения, мы говорим о Яремчуке не как о певце прошлого, а как о голосе, продолжающем жить в настоящем.