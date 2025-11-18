В 2023 году хор вошел в состав Львовского органного зала, а Вадим Яценко стал художественным руководителем и главным дирижером. Всенародная популярность к "Гомону" пришла летом 2025 года, когда видео с исполнением песни "Цей сон" собрало в соцсетях более 8 миллионов просмотров. С этого момента для артистов началась новая эра в мире хорового искусства, передает 24 Канал.

Что делает хор "Гомін" уникальным?

Кто хотя бы раз был на их концерте, то сразу сможет объяснить, чем хор такой уникальный. Первое, что стоит отметить, это то, что когда артисты выходят на сцену, то сразу чувствуется теплая атмосфера, а в душе поселяется предчувствие, что сейчас будет что-то волшебное и грандиозное. И это без преувеличений.

От некоторых голосов мурашки пробегают по коже, смешные миниатюры, которые исполнители разыграют между собой, становятся хорошим дополнением во время исполнения песен, а прямая коммуникация с аудиторией только усиливает ощущение, что зритель также является частью действа, которое он видит на сцене.

После публикации этого видео билеты на выступления хора разлетелись за считанные часы. От так, коллектив отправился в большой гастрольный тур по городам Украины, а сейчас выступает по городам Европы. Интересно, что в декабре "Гомін" будет давать концерты с рождественской программой, а тогда пойдет в отпуск. И с февраля по июнь 2026 года снова отправится с гастролями по странам Европы, Америкой и Канадой.

А знали ли вы, что недавно хор "Гомін" выступил с четырьмя концертами в Варшаве. Наши журналисты побывали на одном из них, а также пообщались с Вадимом Яценко.

Кроме изящного пения и синергии между вокалистами, стоит поговорить о репертуаре. Очевидно, что больше всего зрители ждут, когда прозвучат такие песни как "Цей сон", "Гуцулка Ксеня", "Червона рута", которые давно стали символом украинской культуры. Но другие произведения также не уступают популярностью, ведь уникальный жанр придает второго дыханием композициям, которые были забыты или незаслуженно спрятаны на полочку, чтобы припадать пылью.

Да и внимательные зрители точно не могут не заметить, что на сцене всегда есть ковер с оригинальным орнаментом. В соцсетях объяснили, почему именно ковер. Оказалось, что сначала он был как декор в Органном зале, и однажды хор взял его для выступления. С того момента ковер стал частью "Гомону".

Феномен хора "Гомін" – действительно ли это так?

Феномен действительно есть. Ведь не так часто хоровое искусство становится популярным среди широкой публики. Сам Вадим Яценко, который недавно стал заслуженным артистом Украины, рассказывал эксклюзивно в интервью 24 Каналу, что поражен таким развитием событий.

Никто бы не мог даже подумать до недавнего времени, что хоровое искусство может настолько поразить людей, настолько им понравиться, поэтому мы благодарим своих поклонников,

– откровенно рассказал художественный руководитель "Гомону".

И стоит всего лишь взглянуть, что билеты после анонсов концертов разлетаются с большой скоростью, организаторы устраивают дополнительные выступления, чтобы все желающие смогли также проникнуться атмосферой украинской музыки и пения, а в соцсетях только растет количество поклонников вокалистов. Каждый из артистов – уникальная изюминка, которая делает "Гомін" особенным и просто неповторимым. Важная черта коллектива заключается в том, что он не стоит на месте с однообразной палитрой песен, а продолжает развиваться, совершенствуя не только себя, но и украинское наследие.

Учитывая тот факт, что более 10 лет Украина живет в войне, а последние почти 4 года в условиях полномасштабного вторжения, популяризация украинского творчества – это то, за что надо благодарить артистов, ведь они делают свой вклад не только в пределах родной страны, а и делятся этим с публикой за рубежом. Кроме того, "Гомін" помогает ВСУ, собирая миллионные суммы донатов.

Сегодня вообще трудно представить эстраду без "Гомону", а Украину без легендарных песен Ивасюка, Яремчука и других выдающихся артистов.

Но "Гомін" продолжает развиваться. Недавно во Львовском органном зале хор исполнил "Литургию Иоанна Златоуста" Николая Леонтовича.