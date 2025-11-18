У 2023 році хор увійшов до складу Львівського органного залу, а Вадим Яценко став художнім керівником та головним диригентом. Всенародна популярність до "Гомону" прийшла улітку 2025 року, коли відео з виконанням пісні "Цей сон" зібрало у соцмережах понад 8 мільйонів переглядів. З цього моменту для артистів почалась нова ера у світі хорового мистецтва, передає 24 Канал.

Що робить хор "Гомін" унікальним?

Хто хоча б раз був на їхньому концерті, то одразу зможе пояснити, чим хор такий унікальний. Найперше, що варто зазначити, це те, що коли артисти виходять на сцену, то одразу відчувається тепла атмосфера, а в душі оселяється передчуття, що зараз буде щось чарівне і грандіозне. І це без перебільшень.

Від деяких голосів мурахи пробігають по шкірі, смішні мініатюри, які виконавці розіграють між собою, стають гарним доповненням під час виконання пісень, а пряма комунікація з аудиторією тільки посилює відчуття, що глядач також є частиною дійства, яке він бачить на сцені.

Хор "Гомін" – "Цей сон": дивіться відео онлайн

Після публікації цього відео квитки на виступи хору розлетілись за лічені години. Від так, колектив вирушив у великий гастрольний тур містами України, а зараз виступає містами Європи. Цікаво, що у грудні "Гомін" даватиме концерти з різдвяною програмою, а тоді піде у відпустку. Та з лютого по червень 2026 року знову вирушить з гастролями країнами Європи, Америкою та Канадою.

А чи знали ви, що нещодавно хор "Гомін" виступив з чотирма концертами у Варшаві. Наші журналісти побували на одному з них, а також поспілкувались з Вадимом Яценком.

Окрім витонченого співу та синергії між вокалістами, варто поговорити про репертуар. Очевидно, що найбільше глядачі чекають, коли пролунають такі пісні як "Цей сон", "Гуцулка Ксеня", "Червона рута", які давно стали символом української культури. Але інші твори також не поступаються популярністю, адже унікальний жанр надає другого диханням композиціям, які були забуті або незаслужено заховані на поличку, щоб припадати пилом.

Хор "Гомін" – "Коли заснули сині гори": відео

Та й уважні глядачі точно не можуть не помітити, що на сцені завжди є килим з оригінальним орнаментом. У соцмережах пояснили, чому саме килим. Виявилось, що спершу він був як декор в Органному залі, та одного разу хор взяв його для виступу. З того моменту килим став частиною "Гомону".

Особливий килим, з яким виступає хор "Гомін" / Фото Таїсії Жебрик

Феномен хору "Гомін" – чи справді це так?

Феномен дійсно є. Адже не так часто хорове мистецтво стає популярним серед широкої публіки. Сам Вадим Яценко, який нещодавно став заслуженим артистом України, розповідав ексклюзивно в інтерв'ю 24 Каналу, що вражений таким розвитком подій.

Ніхто б не міг навіть подумати до недавнього часу, що хорове мистецтво може настільки вразити людей, настільки їм сподобатись, тому ми дякуємо своїм шанувальникам,

– відверто розповів художній керівник "Гомону".

Та й варто всього лиш поглянути, що квитки після анонсів концертів розлітаються з великою швидкістю, організатори влаштовують додаткові виступи, щоб усі охочі змогли також пройнятись атмосферою української музики та співу, а у соцмережах тільки зростає кількість шанувальників вокалістів. Кожен з артистів – унікальна родзинка, яка робить "Гомін" особливим і просто неповторним. Важлива риса колективу полягає у тому, що він не стоїть на місці з одноманітною палітрою пісень, а продовжує розвиватись, удосконалюючи не тільки себе, а й українську спадщину.

Враховуючи той факт, що понад 10 років Україна живе у війні, а останні майже 4 роки в умовах повномасштабного вторгнення, популяризація української творчості – це те, за що треба дякувати артистам, адже вони роблять свій внесок не тільки в межах рідної країни, а і діляться цим з публікою за кордоном. Крім того, "Гомін" допомагає ЗСУ, збираючи мільйонні суми донатів.

Сьогодні взагалі важко уявити естраду без "Гомону", а Україну без легендарних пісень Івасюка, Яремчука та інших видатних артистів.

Та "Гомін" продовжує розвиватись. Нещодавно у Львівському органному залі хор виконав "Літургію Іоана Золотоустого" Миколи Леонтовича.