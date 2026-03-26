В истории украинского шоу-бизнеса есть немало случаев, когда группы распадались на пике популярности. 24 Канал решил вспомнить некоторые из них, которые точно достойны внимания.

"Аква Вита"

Группа была основана в 1993 году. В составе были: Игорь Балан и Наталья Лучникова. Через некоторое время новой солисткой стала Ирина Филатова, потому что предшественница решила покинуть коллектив.

Группа "Аква Вита"

В низ было немало популярных песен: "Женьминь Жибао", "А теперь все иначе", "Только ты", "Бринит печаль" и другие.

"Аква Вита" – "А теперь все иначе": смотрите видео онлайн

В конце 90-х публике начали менее нравиться новые песни "Аква Виты". В результате группа распалась в 2000 году. После такого развития событий Ирина не оставила музыку, а даже создала собственный коллектив. Затем работала на борту авиалайнеров, а в 2011 году пришла на проект "Х-Фактор". Занимается ли она сегодня – неизвестно.

Игорь же много сотрудничал с другими звездами. В 2011 году восстановил "Аква Виту", а солисткой стала Елена Титаренко. Однако бешеной популярности они не получили.

"ДиО. Фильмы"

В 2008 году Владимир Дантес и Вадим Олейник победили во 2 сезоне "Фабрики звезд" как дуэт. Их тандем получил обновленное название – "ДИО. Фильмы", а в 2014 году вернули прежнее название – "Дантес & Олейник".

"ДИО. Фильмы" – "Оля": смотрите видео онлайн

Несмотря на то, что коллектив имел успех, ребята решили разойтись разными дорогами.

Сегодня Дантес является успешным певцом и уже даже успел попробовать себя в роли актера в фильме "Все оттенки соблазна". Вадим взял сценическое имя Oleynik и начал развивать сольную карьеру. Артист выпустил несколько песен и клипов, однако не получил былой славы. Сегодня он занимается дубляжем и озвучкой фильмов, а время от времени может выпускать песни.

"Вход в сменной обуви"

Это культовая украинская рэп-группа, которая была создана еще в 1989 году. Коллектив был известен на различных конкурсах и фестивалях, а в месяц мог давать по 20 – 30 концертов. И чего только стоит саундтрек к фильму "Штольня", который записали в кооперации с двумя другими группами – XS и New'Z'Cool.

ВЗУВ XS и New'Z'Cool – "Штольня": смотрите видео онлайн

Вообще считается, что коллектив распался в 2006 году, однако год назад ВЗУВ вернулись на большую сцену. Осенью состоялась резонансная коллаборация с Positiff, N.A.P.I.L.N.I.K и DJ BLOODLESS – трек "Дим-дим".

"Анна-Мария"

Сначала музыканты выступали вместе с Иво Бобулом, а в начале 90-х годов начали работать самостоятельно. Интересный факт, "Анна-Мария" не выпустили ни одного альбома, однако стали известными благодаря песне "Ты нравишься мне". Кто не знал, то тогда в коллективе выступал и Виктор Павлик.

"Анна-Мария" – "Ти подобаєшся мені ": смотрите видео онлайн

В 1995 году коллектив распался, а Павлик продолжил развивать свою карьеру.

"Время и Стекло"

Это украинский поп-дуэт, который существовал с 2010 года. Его участниками, как известно, были Надя Дорофеева и Позитив. Группа прославилась такими хитами, как "Имя 505", "Навернопотомучто" и "На стиле", однако уже в 2020 году группа распалась, а каждый из участников начал сольную карьеру.

Первой песней дуэта была "Так выпала карта", а пока последняя совместная работа – Last Dance.

"Время и Стекло" – "Дим": слушайте песню онлайн

"Потап и Настя"

Сотрудничество Алексея Потапенко и Насти Каменских началась с песни "Не пара", которая в результате стала одной из самых популярных у коллектива. Среди других хитов есть такие: "Чумачечая весна", "На РаЁне", "Крепкие орешки", "Все пучком", "Стиль собачки", "Бумдиггибай", "Край ми э ривер" и другие.

"Потап и Настя" – "Не пара": смотрите видео онлайн

В 2017 году коллектив заявил, что берет паузу. Сегодня Настя Каменских живет за границей и развивает карьеру сольной певицы там. Потап тоже за границей. Чаще всего его имя фигурирует в скандалах.

"Фантом-2"

"Фантом-2" создали Роман Матияш и Ольга Гречко в 1996 году в Ивано-Франковске. В октябре коллектив выпускает дебютный альбом "Звездные войны", который продавался тиражом более 1 миллиона аудиокассет.

"Фантом-2" – "Двое": смотрите видео онлайн

Группа выступила на одной сцене с командой Bad Boys Blue и звездами DJ BoBo. Далее казалось, что коллектив ждет еще больший успех, однако не сложилось. Роман переехал во Львов, а Ольга осталась в Ивано-Франковске. Расстояние помешало, поэтому их отношения прекратились, а "Фантом-2" распался.

После этого бывшие участники музыкой не занимались. Матияш посвятил себя спорту, а в 2017 году умер из-за проблем со здоровьем. Чем занимается Ольга – неизвестно.