Почему Костицын решил исчезнуть без слов – неизвестно. Однако 24 Канал расскажет, что известно о его жизни и где Павел может быть сейчас.

Кто такой Павел Костицын?

Мало кто знает, что хоть мужчина и родился в Евпатории, однако детство провел на Чукотке. Впоследствии семья вернулась в Украину, а Павел поступил в Киевский вуз.

Его карьера начиналась с работы на "Нашем радио", а в 2001 году начал работать на телеканале "Интер". В 2007 году стал ведущим "Битвы экстрасенсов". Именно эта программа принесла ему всеукраинскую славу.

Интересный факт! Павел был ведущим "Битвы экстрасенсов" аж 20 сезонов. Впоследствии начал вести "Мистические истории".

Костицын ранее признавался, что верит в мистику и имеет сильную интуицию, которая проявляется через вещие сны.

Однако в интервью Анне Олицкой откровенно рассказал, что не обращался с вопросами к гадалкам, потому что считает, что в этом не нуждается.

Но мужчина не остановился только на карьере ведущего. Он также был актером дубляжа и даже снялся в нескольких фильмах: "Ван Гог не виноват", "Дом милый дом", "СумаСшедшие", и еще имел эпизодические роли в сериалах.

А что касается личной жизни, то телезвезда никогда публично не озвучивал, удалось ли кому-то завоевать его таинственное сердце. Однако, шоубизнес не был бы шоубизнесом, если бы не неслось много сплетен. К примеру, Костицыну приписывали романы со многими известными женщинами: Ольгой Сумской, Надеждой Матвеевой и Екатериной Виноградовой.

Где сейчас Павел Костицын?

Когда началась полномасштабная война, то Павел куда-то исчез без всяких объяснений. Последнее сообщение в соцсетях он публиковал еще перед российским вторжением в 2022 году.

Новые публикации начали появляться в 2025 году, однако они сделаны в кооперации с R Talent Agency. И в шапке профиля актера указано, что он сотрудничает с этой компанией.

На сайте агентства создан профиль Костицына, указано, на каких языках он говорит (украинский, английский, русский, итальянский и немецкий), а также представлена подборка фото актера.

Также можно предположить, что ведущий сейчас живет в Германии и развивает актерскую карьеру на ее территории. В январе этого года на его странице опубликовали трейлер фильма "Прощай", где Павел сыграл роль россиянина.

И отметим, что публичных высказываний на тему войны Костицын почему-то не делал.