В історії українського шоубізнесу є чимало випадків, коли гурти розпадались на піку популярності. 24 Канал вирішив пригадати деякі з них, які точно варті уваги.

Не пропустіть Куди зник Павло Костіцин – найтаємничіший ведучий українського телебачення

"Аква Віта"

Гурт було засновано у 1993 році. У складі були: Ігор Балан та Наталія Лучнікова. За якийсь час новою солісткою стала Ірина Філатова, бо попередниця вирішила покинути колектив.

У низ було чимало популярних пісень: "Женьмінь Жібао", "А тепер усе інакше", "Тільки ти", "Бринить печаль" та інші.

Наприкінці 90-х публіці почали менш подобатись нові пісні "Аква Віти". У результаті гурт розпався у 2000 році. Після такого розвитку подій Ірина не облишила музику, а навіть створила власний колектив. Потім працювала на борту авіалайнерів, а у 2011 році прийшла на проєкт "Х-Фактор". Чи вона займається сьогодні – невідомо.

Ігор ж багато співпрацював з іншими зірками. У 2011 році відновив "Аква Віту", а солісткою стала Олена Титаренко. Однак шаленої популярності вони не отримали.

"ДіО. Фільми"

У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли у 2 сезоні "Фабрики зірок" як дует. Їхній тандем отримав оновлену назву – "ДІО. Фільми", а у 2014 році повернули попередню назву – "Дантес & Олійник".

Попри те, що колектив мав успіх, хлопці вирішили розійтись різними дорогами.

Сьогодні Дантес є успішним співаком і вже навіть встиг спробувати себе у ролі актора у фільмі "Всі відтінки спокуси". Вадим взяв сценічне ім'я Oleynik і почав розвивати сольну кар'єру. Артист випустив декілька пісень й кліпів, однак не здобув минулої слави. Сьогодні він займається дубляжем та озвучкою фільмів, а час від часу може випускати пісні.

"Вхід У Змінному Взутті"

Це культовий український реп-гурт, який було створено ще у 1989 році. Колектив був відомий на різних конкурсах і фестивалях, а у місяць міг давати по 20 – 30 концертів. Та чого тільки вартий саундтрек до фільму "Штольня", який записали у кооперації з двома іншими гуртами – XS та New'Z'Cool.

Взагалі вважається, що колектив розпався у 2006 році, однак рік назад ВЗУВ повернулись на велику сцену. Восени відбулася резонансна колаборація з Positiff, N.A.P.I.L.N.I.K та DJ BLOODLESS – трек "Дим-дим".

"Анна-Марія"

Спершу музиканти виступали разом із Іво Бобулом, а на початку 90-х років почали працювати самостійно. Цікавий факт, "Анна-Марія" не випустили жодного альбому, однак стали відомими завдяки пісні "Ти подобаєшся мені". Хто не знав, то тоді у колективі виступав і Віктор Павлік.

У 1995 році колектив розпався, а Павлік продовжив розвивати свою кар'єру.

"Время и Стекло"

Це український поп-дует, який існував з 2010 року. Його учасниками, як відомо, були Надя Дорофєєва та Позитив. Гурт прославився такими хітами, як "Имя 505", "Навернопотомучто" та "На стиле", проте вже у 2020 році гурт розпався, а кожен з учасників розпочав сольну кар'єру.

Першою піснею дуету була "Так выпала карта", а наразі остання спільна робота – Last Dance.

"Потап і Настя"

Співпраця Олексія Потапенка та Насті Каменських почалась з пісні "Не пара", яка в результаті стала однією з найпопулярніших у колективу. Серед інших хітів є такі: "Чумачечая весна", "На РаЁне", "Крепкие орешки", "Все пучком", "Стиль собачки", "Бумдиггибай", "Край ми э ривер" та інші.

У 2017 році колектив заявив, що бере паузу. Сьогодні Настя Каменських живе за кордоном й розвиває кар'єру сольної співачки там. Потап теж за кордоном. Найчастіше його ім'я фігурує у скандалах.

"Фантом-2"

"Фантом-2" створили Роман Матіяш та Ольга Гречко у 1996 році в Івано-Франківську. У жовтні колектив випускає дебютний альбом "Зоряні війни", що продавався тиражем понад 1 мільйон аудіокасет.

Гурт виступив на одній сцені з командою Bad Boys Blue та зірками DJ BoBo. Далі здавалось, що на колектив чекає ще більший успіх, однак не склалось. Роман переїхав до Львова, а Ольга залишилась в Івано-Франківську. Відстань стала на заваді, тому їхні стосунки припинились, а "Фантом-2" розпався.

Після цього колишні учасники музикою не займались. Матіяш присвятив себе спорту, а у 2017 році помер через проблеми зі здоров'ям. Чим займається Ольга – невідомо.