Світлини співак опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
На фото усміхнена Марія тримає маленький букетик квітів. Також Позитив показав спільне фото з донечкою.
Моя маленька весна з великими мріями. Зі святом вас, дівчата,
– написав артист.
До речі, раніше на своїй сторінці в інстаграмі фото сина також ділився співак Віталій Козловський. 25 лютого Оскару виповнилося 2 роки.
Що відомо про сім'ю Позитива?
- Співак перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич.
- Чутки про стосунки пари з'явилися, коли артисти разом брали участь у 7 сезоні проєкту "Танці з зірками".
- Лише у квітні 2024 року Позитив підтвердив, що вони з Юлією разом.
- А вже у вересні артист зізнався, що вони зі Сахневич одружені – на той момент їхньому шлюбу було близько року.
- Олексій та Юлія вперше стали батьками 27 грудня 2024 року.