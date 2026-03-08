Світлини співак опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

На фото усміхнена Марія тримає маленький букетик квітів. Також Позитив показав спільне фото з донечкою.

Моя маленька весна з великими мріями. Зі святом вас, дівчата,
– написав артист.

До речі, раніше на своїй сторінці в інстаграмі фото сина також ділився співак Віталій Козловський. 25 лютого Оскару виповнилося 2 роки.

Що відомо про сім'ю Позитива?

  • Співак перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич.
  • Чутки про стосунки пари з'явилися, коли артисти разом брали участь у 7 сезоні проєкту "Танці з зірками".
  • Лише у квітні 2024 року Позитив підтвердив, що вони з Юлією разом.
  • А вже у вересні артист зізнався, що вони зі Сахневич одружені – на той момент їхньому шлюбу було близько року.
  • Олексій та Юлія вперше стали батьками 27 грудня 2024 року.