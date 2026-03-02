Новостью Ло Роуч поделился с Access Hollywood. Сами актеры пока ничего не комментировали.

Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили,

– сказал стилист Зендеи.

Когда репортер спросила, правда ли это, Роуч ответил: "Это настоящая правда".

Зендея и Том Холланд познакомились в 2016 году на съемочной площадке фильма Marvel "Человек-паук: Возвращение домой", где сыграли главные роли, а о своих отношениях объявили в 2021 году, пишет Variety.

Слухи, что знаменитости обручились начали распространяться после того, как Зендея пришла на премию "Золотой глобус" в 2025 году с бриллиантовым кольцом на левой руке. Впоследствии Холланд подтвердил помолвку. Мужчина исправил журналиста, который назвал актрису его девушкой. Том уточнил, что она его невеста.

Актеры ведут частный образ жизни и почти не рассказывают о своих отношениях публично. Однако их довольно часто можно увидеть вместе на экране. В 2026 году выйдут два фильма с участием Зендеи и Холланда: "Человек-паук: Совершенно новый день" и "Одиссея" от Кристофера Нолана.

