Об этом Хилтон сообщила на своей странице в инстаграме. Актриса снова сказала мужу "да".

Картер Рим устроил незабываемый сюрприз Пэрис Хилтон в День святого Валентина. После пяти лет брака бизнесмен сделал предложение любимой на островах Теркс и Кайкос во время заката.

Церемония состоялась за несколько дней до дня рождения Хилтон. 17 февраля ей исполнилось 45 лет. Пэрис и Картера в важный день поддержали двое их детей: 3-летний сын Феникс и 2-летняя дочь Лондон.

Обновление наших брачных обетов – это не просто празднование пяти прекрасных лет, а показ нашим малышам, что любовь растет, углубляется и выбирает друг друга снова и снова,

– поделилась Пэрис Хилтон.

В комментарии журналу People актриса призналась, что второе предложение было волшебнее, чем первое. Хилтон отметила, что присутствие детей сделало момент эмоциональным и особенным.

Картер Рим устроил романтический вечер для жены. Пляж украшали белые цветочные композиции и свечи, а также большая надпись "Ты выйдешь за меня замуж снова?", которая светилась.

Пэрис надела белое платье с длинными рукавами в греческом стиле, а свой образ дополнила шляпой и туфлями на каблуках. Картер выбрал белый костюм и черные лоферы.

Мы вместе создали эту прекрасную маленькую семью, и, находясь на пляже, окружена такой любовью, я просто чувствовала невероятную благодарность. Картер – мой лучший друг, мой партнер, моя вечность. Каждый год с ним становится все слаще, и этот момент был настоящей сказкой,

– рассказала Хилтон.

После повторного признания супруги провели некоторое время с детьми, а затем к ним присоединились семья и друзья. Празднование завершилось розовым фейерверком.

Что известно об отношениях Пэрис Хилтон и Картера Рима?