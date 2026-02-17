Об этом сообщило издание Clash Report в своем телеграм-канале.
Так, журналистка спросила: "Вы что-то делали на День святого Валентина для Мелании? Дарили ей цветы?".
Лучше я вам этого не скажу. До свидания всем. Это самый сложный вопрос,
– ответил Дональд Трамп.
В то же время президент США вспомнил о документальном фильме о Мелании Трамп, который 30 января 2026 года вышел в кинотеатрах. Он заявил, что его жена сделала замечательную работу.
Что известно об отношениях Дональда и Мелании Трамп?
- Будущие супруги познакомились в 1998 году во время Недели моды в Нью-Йорке. Тогда Дональд Трамп пришел на мероприятие в компанию другой женщины. Впрочем, именно Мелания Кнавс произвела на мужчину неизгладимое впечатление. После знакомства Дональд попросил у нее номер телефона, но получил отказ. Зато Мелания взяла его контакты и уже через несколько дней сама позвонила. Так началось их общение, которое впоследствии переросло в романтические и серьезные отношения.
- В 2000 году пара ненадолго разошлась, однако впоследствии возобновила отношения.
- В апреле 2004-го Дональд и Мелания обручились.
- Их свадьба состоялась 22 января 2005 года. На тот момент Трампу было 58 лет, а Мелании – 34. Празднование стало одним из самых громких мировых событий года в США. Внимание публики привлекло роскошное платье невесты от Dior стоимостью около 200 тысяч долларов. Кольцо Мелании с бриллиантом в 12 карат оценивают примерно в 1,5 миллиона долларов. Праздничный торт пары украсили тремя тысячами свежих роз. На свадьбу молодожены пригласили 450 гостей. Для них выступали Элтон Джон и Билли Джоэл. Празднование проходило в Палм-Бич, штат Флорида.
- В марте 2006 года у супругов родился сын Беррон – единственный ребенок Мелании и пятый ребенок Дональда Трампа.