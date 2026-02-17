Про це повідомило видання Clash Report у своєму телеграм-каналі.
Не пропустіть П'ять років разом: Гросу розкрила подробиці про стосунки з чоловіком, якого приховує від публіки
Так, журналістка запитала: "Ви щось робили на День святого Валентина для Меланії? Дарували їй квіти?".
Краще я вам цього не скажу. До побачення всім. Це найскладніше запитання,
– відповів Дональд Трамп.
Водночас президент США згадав про документальний фільм про Меланію Трамп, який 30 січня 2026 року вийшов в кінотеатрах. Він заявив, що його дружина зробила чудову роботу.
Що відомо про стосунки Дональда та Меланії Трамп?
- Майбутнє подружжя познайомилося в 1998 році під час Тижня моди в Нью-Йорку. Тоді Дональд Трамп прийшов на захід в компанію іншої жінки. Утім, саме Меланія Кнавс справила на чоловіка незабутнє враження. Після знайомства Дональд попросив у її номер телефону, але отримав відмову. Натомість Меланія взяла його контакти й уже за кілька днів сама зателефонувала. Так почалося їхнє спілкування, яке згодом переросло в романтичні та серйозні стосунки.
- У 2000 році пара ненадовго розійшлася, однак згодом відновила стосунки.
- У квітні 2004-го Дональд та Меланія заручилися.
- Їхнє весілля відбулося 22 січня 2005 року. На той момент Трампу було 58 років, а Меланії – 34. Святкування стало однією з найгучніших світових подій року в США. Увагу публіки привернула розкішна сукня нареченої від Dior вартістю близько 200 тисяч доларів. Обручку Меланії з діамантом у 12 каратів оцінюють приблизно в 1,5 мільйона доларів. Святковий торт пари прикрасили трьома тисячами свіжих троянд. На весілля молодята запросили 450 гостей. Для них виступали Елтон Джон та Біллі Джоел. Святкування проходило в Палм-Біч, штат Флорида.
- У березні 2006 року в подружжя народився син Беррон – єдина дитина Меланії та п'ята дитина Дональда Трампа.