Тепер Гросу прочинила ще одну завісу. Вона розповіла про батька своєї дитини, якого приховує від публіки. Аліна в інстаграм-сторіс розкрила історію стосунків з коханим і розповіла, як вони планували дітей. До того ж пояснила, чому не показує чоловіка публіці.

Не пропустіть Дві мої жуколадки, – Кацурін показав домашнє фото Дорофєєвої

Аліна розповіла, що впродовж декількох років вони з майбутнім чоловіком просто дружили. Він її багато підтримував та допомагав. Згодом їхні стосунки перейшли на новий рівень. І разом пара вже 5 років. Зараз вони чоловік та дружина. Чоловік Аліни Гросу має музичну освіту, грає на різних інструментах і, за її словами, має кайфові тембр, тож часто співає для коханої.

Я не сильно хотіла зватися дружиною. Мене влаштовувало все як було, так що дітей ми і до весілля планували,

– поділилася артистка.

Нещодавно вона повідомила, що чекає на народження сина.

Крім того, виконавиця пояснила, чому не показує чоловіка публіці.

Я його що сватати маю? В нього немає соцмереж і я поважаю його вибір. P.S Ми з ним не ховаємося в житті. На вулиці нас постійно бачать разом. Але поки що на своїй сторінці я хочу, щоб все залишалося як є,

– написала Аліна Гросу.

Аліна Гросу розповіла подробиці про стосунки з чоловіком / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що в мережі ходять чутки про те, що Аліна Гросу вийшла заміж за російського актора Романа Полянського.

Чому Аліні Гросу приписують стосунки з росіянином?