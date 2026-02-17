Теперь Гросу приоткрыла еще одну завесу. Она рассказала об отце своего ребенка, которого скрывает от публики. Алина в инстаграм-сторис раскрыла историю отношений с возлюбленным и рассказала, как они планировали детей. К тому же объяснила, почему не показывает мужа публике.

Не пропустите Две мои жуколадки, – Кацурин показал домашнее фото Дорофеевой

Алина рассказала, что на протяжении нескольких лет они с будущим мужем просто дружили. Он ее много поддерживал и помогал. Впоследствии их отношения перешли на новый уровень. И вместе пара уже 5 лет. Сейчас они муж и жена. Муж Алины Гросу имеет музыкальное образование, играет на разных инструментах и, по ее словам, имеет кайфовый тембр, поэтому часто поет для любимой.

Я не сильно хотела называться женой. Меня устраивало все как было, так что детей мы и до свадьбы планировали,

– поделилась артистка.

Недавно она сообщила, что ждет рождения сына.

Кроме того, исполнительница объяснила, почему не показывает мужа публике.

Я его что сватать должна? У него нет соцсетей и я уважаю его выбор. P.S Мы с ним не прячемся в жизни. На улице нас постоянно видят вместе. Но пока что на своей странице я хочу, чтобы все оставалось как есть,

– написала Алина Гросу.

Алина Гросу рассказала подробности об отношениях с мужем / Скриншоты из инстаграм-сторис

Заметим, что в сети ходят слухи о том, что Алина Гросу вышла замуж за российского актера Романа Полянского.

Почему Алине Гросу приписывают отношения с россиянином?