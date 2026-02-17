Эту искреннюю фотографию он опубликовал в своих инстаграм-сторис.
Фотографию Кацурин запостил после Дня святого Валентина.
Две мои жуколадки,
– написал он под фото.
Миша Кацурин показал домашнее фото Нади Дорофеевой / Скриншот из инстаграм-сторис
Добавим, что "Жуколад" – это батончики с необычным составом. Ко Дню влюбленных вышла лимитированная серия с розовым шоколадом, малиновой начинкой, катаифи и хрустящими личинками зофобаса.
"Влюбленный Шоколад" с 14 февраля можно приобрести в сети мультимаркетов "Аврора", а также в ресторанах China Hi и Milk Bar. Об этом указано на странице Milk Bar в инстаграме.
Что известно об отношениях Нади Дорофеевой и Миши Кацурина?
- Михаил – второй муж артистки. До этого она состояла в браке с Владимиром Дантесом. Пара поженилась в 2015 году, однако в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, объявила о разводе.
- Впоследствии стало известно, что Надя Дорофеева находится в отношениях с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. В 2023 году они обручились.
- Михаил сделал предложение любимой необычным способом. Предложение Кацурин сделал во время поездки на скутере. Это пришлось делать дважды, ведь первый раз Надежда не расслышала слова любимого из-за шлема.