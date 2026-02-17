Цю щиру світлину він опублікував у своїх інстаграм-сторіс.

Фотографію Кацурін запостив після Дня святого Валентина.

Дві мої жуколадки,

– написав він під фото.

Міша Кацурін показав домашнє фото Наді Дорофєєвої / Скриншот з інстаграм-сторіс

Додамо, що "Жуколад" – це батончики з незвичним складом. До Дня закоханих вийшла лімітована серія з рожевим шоколадом, малиновою начинкою, катаїфі та хрусткими личинками зофобаса.

"Закоханий Жуколад" із 14 лютого можна придбати в мережі мультимаркетів "Аврора", а також у ресторанах China Hi та Milk Bar. Про це вказано на сторінці Milk Bar в інстаграмі.

Що відомо про стосунки Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна?